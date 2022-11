நிதிச் சுதந்திரம் அடைய உதவும் எஸ்.ஐ.பி முதலீட்டு முறை..!

நிதிச் சுதந்திரம் என்பது உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் தந்தாலும், அதை அடைய சில அடிப்படை வழிமுறை களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். அந்த அடிப்படை வழிமுறைகள் இதோ...



நிதி இலக்குகள் மிக முக்கியம்...



ஒரு பயணிக்குப் போய் சேரும் ஊர் எந்தளவுக்கு முக்கியமோ, அது போல் உங்கள் முதலீடுகளுக்கான நிதி இலக்குகள் மிகவும் முக்கியமானது. நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், பயணம் செய்வது மூலம் ஊர் போய் சேர முடியாது. அதேபோல், உங்களிடம் தெளிவான நிதி இலக்கு இல்லை எனில், வாழ்க்கையின் முக்கிய தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாது.



உங்களிடம் பொருத்தமான நிதி இலக்குகள் இருந்தால், அந்த இலக்குகளை அடைய நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், வாழ்க்கை என்பது ‘நிதி அதிகாரமளிப்பில் வாழ்வது’ (L-I-F-E : Living In Financial Empowerment) என இருக்கும். இல்லை எனில், அது ‘நிதிச் சிக்கலில் வாழ்வது’ (L-I-F-E - ‘Living In Financial Entanglement’) என்பதாக ஆகி விடும். எனவே, வாழ்க்கையின் முக்கியமான குறிக்கோள் களை நிறைவேற்ற நிதி இலக்குகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றுக்கு முதலீடு செய்து வருவது அவசிய மாகும். அப்போதுதான் நிதிச் சுதந்திரம் அடைய முடியும்.