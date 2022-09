எல்லோரும் பொய் சொல்கிறார்கள்... ஆனால், கூகுளிடம் உண்மையாக இருக்கிறார்கள்..!

இவர், சில ஆண்டுகள் கூகுள் நிறுவனத்தில் `டேட்டா சயின்டிஸ்ட்’ ஆக வேலை பார்த்தவர்; இவர் எழுதிய `எவ்ரிபடி லைஸ் - வாட் தி இன்டர்நெட் கேன் டெல் அஸ் அபெளட் ஹு வீ ரியலி ஆர்’ (Everybody Lies: What The Internet Can Tell Us About Who We Really Are) என்ற புத்தகம் இப்போது புத்தகவாசிகளிடம் படுபிரபலம். இந்தப் புத்தகத்தில் சொல்லப் பட்டுள்ள சுவாரஸ்யமான விஷயங்களைப் பார்ப்போம்.



எல்லோரும் பொய் சொல்கிறார்கள்...



‘‘மனிதர்கள் தங்களின் முக்கியமான பல விஷயங்கள் குறித்து உண்மையைச் சொல்வதற்குப் பதில், பொய்யைத்தான் சொல்கிறார்கள். உதாரணமாக, எத்தனை `பெக்’ மது குடித்தேன், எத்தனை முறை ஜிம்முக்குச் செல்கிறேன், புது ஷூ வாங்க எவ்வளவு செலவழித்தேன் எனச் சொல்வது , ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால், அது ஒரு சலிப்பு தட்டக்கூடிய புத்தகம் எனச் சொல்வது (இது திரைப்படத்துக்கும் பொருந்தும்)... இப்படி மனிதர்களாகிய நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நண்பர்களிடம், மேலதிகாரிகளிடம், குழந்தைகளிடம், பெற்றோர்களிடம், மருத்துவர் களிடம், மனைவியிடம் என அனைவரிடமும் பொய் சொல்வது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நாமேயும் பொய் சொல்லிக்கொள்கிறோம்.



மக்களின் கருத்துகளை அறிய நடத்தும் ஆய்வுகளில் பெரும்பாலானவர்கள் தங்களைக் கீழாகவோ, ஒன்றும் தெரியாதவர் களாகவோ காட்டிக்கொள்ள விரும்புவதில்லை. இது மனித இயல்பு. ஆய்வு முடிவுகளில் தனிப்பட்ட நபர்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப் படாவிட்டாலும்கூட மக்களின் மனப்போக்கு இப்படித்தான் இருக்கிறது.



1950-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் டென்வர் நகர மக்களின் மனப்போக்கு குறித்து ஆய்வாளர்கள் அரசுத் தரப்பிலிருந்து தரவுகளைச் சேகரித்தனர். இது எத்தனை சதவிகித மக்கள் வாக்கு அளித்தனர், எவ்வளவு பேர் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு நன்கொடை கொடுத்தார்கள், நூலக அட்டை எத்தனை பேரிடம் இருக்கிறது என்பது போன்ற தகவல்களைக் கொண்ட தரவுகள் ஆகும். இந்தத் தரவுகளைச் சேகரித்த பின், நேரடியாக மக்களைச் சந்திந்து இதே தகவல்களைச் சேகரிக்கும்போது அரசுத் தரப்பிலிருந்து பெற்ற தகவல்களுக்கும் நேரடியாக கள ஆய்வு செய்து சேகரித்தத் தகவல்களுக்கும் மிகப் பெரிய வேறுபாடு இருந்தது. கடந்த 70 ஆண்டுகளில் இந்தப் போக்கில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கிறதா என்றால், இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆய்வுகளின் முடிவுகள் இப்படியிருக்கும்பட்சத்தில் ஒரு விஷயத்தின் மீது எப்படி முடிவு எடுக்க முடியும் என்பது மிகப் பெரிய கேள்வி.