தமிழக அரசு ஊழியர் ஜி.பி.எஃப் பராமரிப்பு... தவிர்க்க வேண்டிய தப்புக் கணக்குகள்..!

ஜி.பி.எஃப் திட்ட விதிகளின்படி, ஊழியர் ஒருவர் வாங்கும் சம்பளத்தில் 12% தொகையை அவரிடம் இருந்து கட்டாயமாகப் பிடித்தம் செய்ய வேண்டும். இதற்கேற்ப ‘சம்பளம் எப்போதெல்லாம் உயர்கிறதோ, அப்போ தெல்லாம் 12% தொகையைப் பிடித்தம் செய்யும்படி’ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசு ஊழியர்களின் ஜி.பி.எஃப் திட்டத்துக்கான கணிணி மென்பொருள்.



இன்னும் 23 ஆண்டுகளுக்கு...



01.04.1935-ல் தொடங்கப்பட்டு, நடைமுறையில் இருந்துவரும் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான ஜி.பி.எஃப் திட்டம், இன்னும் 23 ஆண்டுகளுக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடும். காரணம், 01.04.2023 முதல் பணியில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு சி.பி.எஸ் (Contributory Pension Scheme) நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. பழைய பென்ஷன் திட்டம் மீண்டும் வந்தால் ஒழிய, ஜி.பி.எஃப் நீட்டிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை.



அந்த வகையில், 01.04.2002 முதல் 31.03.2003 வரை பணியில் சேர்ந்த தமிழக அரசு ஊழியர்கள்தான், தற்போதைய நிலையில், ஜி.பி.எஃப்பின் கடைசி உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். இவர் களுக்கும் இவர்களுக்கு சீனியராக உள்ள அனைத்து ஜி.பி.எஃப் சந்தாதாரர்களுக்கும் 31.03.2022 வரை இவர்களது ஜி.பி.எஃப். கணக்கில் உள்ள இறுதித்தொகை (Balance at the end of the last financial year) எவ்வளவு என்ற விவரம், மாநிலக் கணக்காயரின் வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.



ஜி.பி.எஃப் சந்தாதாரர்கள் அனைவரும் அந்த வலைதளம் பார்த்து, தமது ஜி.பி.எஃப் கணக்கில் உள்ள பணம் எவ்வளவு என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.



கணக்குச்சீட்டு...



மாநிலக் கணக்காயரின் வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு உள்ள சந்தாதாரரின் கணக்குச் சீட்டில் (Account slip) நிதி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உள்ள இருப்பை (Balance) நிதி யாண்டு முழுவதும் செலுத்தப்பட்ட சந்தா மற்றும் திருப்பிச் செலுத்திய முன்பணத் தொகையுடன் சேர்த்துக் கூட்டி, நிதியாண்டில் பெற்றுக்கொண்ட தற்காலிக முன்பணம், பகுதி இறுதி வரைவு (Part final withdrawl) ஆகியவற்றைக் கழித்து, வட்டி சேர்த்து, இறுதி இருப்புத் தொகையாக வெளியிடப்பட்டிருக்குமே தவிர, ஊழியர் ஒருவர் பணியில் சேர்ந்தது முதல் நாளது தேதி வரை அவரது கணக்கில் எவ்வளவு தொகை இருக்க வேண்டும் என்ற விவரமெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்காது.



எவ்வளவு தொகை இருக்க வேண்டும்?



ஜி.பி.எஃப் சந்தாதாரர்களில் பெரும்பகுதியினர் தன்னுடைய ஜி.பி.எஃப் கணக்கில் எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதைத்தான் பார்க்கிறார்கள். எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்று கணக்கிட்டு பார்ப்போர் மிகவும் குறைவானவர்களே. ஓர் உதாரணத்தின்மூலம் இதைப் பார்ப்போம்.



27-வது வயதில் பட்டதாரி ஆசிரியராக, ஏப்ரல் 2022-ல் அரசுப் பணியில் சேர்கிறார். இவருக்கு, வருடாந்தர ஊதிய உயர்வுகளுடன்கூட (Annual Increment) தனது இரண்டு பட்ட மேற்படிப்புத் தகுதிகளுக்காக இரண்டு ஊக்க (Incentive) ஊதிய உயர்வும் தேர்வு நிலை-சிறப்பு நிலைக்கான கூடுதல் (Additional) ஊதிய உயர்வுகளும் பெற்றுள்ளார் எனில், இவரது ஜி.பி.எஃப் கணக்கில், தற்போதைய நிலையில் ரூ.22 லட்சம் இருக்கும் எனில், இவரது ஜி.பி.எஃப் கணக்கு முறையாகப் பராமரிக்கப்படுவதாகக் கொள்ளலாம். இவரது ஜி.பி.எஃப் கணக்கில் இதைவிட அதிகமான தொகைதான் இருக்க வேண்டுமே தவிர, குறைவாக இருக்கக் கூடாது.