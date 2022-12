வீட்டுக் கடன் வட்டி... நிர்ணயம் செய்யும் 7 காரணிகள்..!

3. வட்டி விகித வகை...



வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி என்பது நிலையான வட்டி (Fixed Rate), மாறுபடும் வட்டி (Floating Rate) மற்றும் கலவை வட்டி (Mixed Rate) என மூன்று வகைப்படும். நிலையான வட்டி என்பது 2 ஆண்டு, 3 ஆண்டுக்கு மட்டுமே நிலையானதாக இருக்கும். அதன் பிறகு மாறிவிடும். இது போன்ற திட்டத்தை ஒரு சில வங்கிகள் வைத்திருக் கின்றன. வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 8.6% தொடங்கி, கடன் தொகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். ஆக்ஸிஸ் பேங்க், கடன் காலம் முழுக்க நிலையான வட்டியில் வீட்டுக் கடன் வழங்குகிறது; அதற் கான வட்டி விகிதம் 12% ஆகும்.



நிலையான வட்டியில் வீட்டுக் கடன் வாங்கு வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம், இதற்கான வட்டி மிக அதிகமாக இருப்பதுடன், இந்தக் கடனை முன்கூட்டியே அடைக்கும்போது, மீத மிருக்கும் தொகைக்கு 4% வரைக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும். இப்படி அபராதம் விதிப்பது என்பது ஆர்.பி.ஐ விதிமுறைக்கு உட்பட்டதுதான்.



மாறுபடும் வட்டி விகிதத்தில் கடனுக்கான வட்டி விகிதம், ஆர்.பி.ஐ ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை மாற்றும்போதும் எல்லாம் வட்டி விகிதம் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும். அதாவது, ரெப்போ உயர்ந்தால், வீட்டுக் கடன் வட்டி உயரும்; ரெப்போ குறைந்தால், வீட்டுக் கடன் வட்டி குறையும். நிலையான வட்டியுடன் ஒப்பிடும் போது சுமார் 2% - 3% குறைவாக இருக்கும். மேலும், பகுதிக் கடனைக் கட்ட, கடனை முன்கூட்டியே முடிக்க, ஆர்.பி.ஐ விதிமுறைப்படி அபராதம் எதுவும் கிடையாது.



கலவை வட்டி என்பது வீட்டுக் கடனில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை நிலையான வட்டி விகிதத் திலும், ஒரு பகுதி மாறுபடும் வட்டி விகிதத்திலும் இருப்பதாகும்.



பொதுவாக, வட்டி விகிதம் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும் காலத்தில் நிலையான வட்டியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். தற்போதைய நிலையில், இந்தியாவில் வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம், குறுகிய காலத்தில் 6.8 சதவிகிதத்திலிருந்து சுமார் 9 சதவிகிதத்துக்கு வேகமாக உயர்ந்திருக்கிறது.



இதன்பிறகு வட்டி விகிதம் அதிகமாக ஏறும் என எதிர் பார்க்க முடியாது. அப்படியே குறுகிய காலத்தில் ஏறினாலும் நீண்ட காலத்தில் இறங்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதால், தற்போ தைய நிலையில் மாறுபடும் வட்டியில் வீட்டுக் கடன் வாங்கு வதுதான் லாபகரமாக இருக்கும்; வீட்டுக் கடன் நீண்டக் கால கடன் என்பதால், மொத்தம் கட்டும் வட்டி குறைவாக இருக்கும்.



4. பெஞ்ச்மார்க் வட்டி விகிதம்...



வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம், வங்கி எந்த பெஞ்ச்மார்க் வட்டி விகிதத்தைப் (Benchmark Lending Rate) பின்பற்றுகிறதோ, அதற்கேற்ப இருக்கும். இந்தியா வில் வங்கிகள், பெஞ்ச்மார்க் பிரைம் லெண்டிங் ரேட் என்கிற பி.பி.எல்.ஆர் (benchmark prime lending rate - BPLR) முறையைப் பின்பற்றி, 2010 ஜூலைக்கு முன் கடனுக்கான வட்டியை நிர்ண யித்து வந்தன. இந்த முறையில் வங்கிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தை நிர்ணயம் செய்து கொண்டு அதற்குமேல் சில சதவிகித கூடுதல் வட்டியைக் கடனுக்கு வசூலித்து வந்தன.



இதில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்பதால், 2010 ஜூலை 1-ம் தேதி அடிப்படை விகித (Base Rate) முறையில் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் நிர்ணயம் செய்ய ஆர்.பி.ஐ நடவடிக்கை எடுத்தது. அதாவது, வங்கிக்கு நிதி திரட்டும் செலவு (Cost of Fund) அடிப்படையில் கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. வங்கிகளுக்கு இடையிலான பலத்த போட்டியில் சில வங்கிகள் அடிப்படை வட்டி விகிதம் மற்றும் அதற்குக் கீழேகூட கடன் வழங்கின.



வீட்டுக் கடனைப் பொறுத்த வரை, சில வங்கிகள் முதல் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மட்டும் அடிப்படை வட்டி விகிதத் துக்கும் கீழே வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டியை நிர்ணயம் செய்தன. பிறகு மிகவும் அதிகரித்தன. இதனால், இந்த மாதிரி கடன் களைத் தொடர்ந்து வழங்கினால், அடுத்துவரும் ஆண்டுகளில் இ.எம்.ஐ அதிகரிப்பைக் கடன் வாங்கிய அனைவராலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது.



மேலும், இது வாராக்கடனை கணிசமாக அதிகரிக்கும்; வங்கித் துறையின் வளர்ச்சியை மிகவும் பாதிக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி 2016 ஏப்ரல் 1-ம் தேதி எம்.சி.எல்.ஆர் (Marginal Cost of funds based Lending Rate – MCLR) என்கிற புதிய முறை யைக் கொண்டு வந்தது. இது நிதித் திரட்டும் செலவுகளின் அடிப்படையிலான கடன் விகிதத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த முறையிலும் வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டால், கடன் வாங்கி யவர்களுக்கு அந்தப் பலன் முழுமை யாகக் கிடைக்கவில்லை என்பதால், 2019–ம் ஆண்டு அக்டோபர் 1-ம் தேதிக்குப் பிறகு, வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்களின் வீட்டுக் கடன் வட்டி, ரெப்போ விகிதத்துடன் இணைந்த கடன் வட்டியாக (Repo Linked Lending Rate - RLLR) மாற்றப்பட்டது. இதை இ.பி.எல்.ஆர் (EBLR - External Benchmark-Linked Rate) என அழைக் கிறார்கள்.



இதன்படி, வங்கிகள், ரிசர்வ் வங்கியிடம் வாங்கும் கடனுக்குச் செலுத்தும் ரெப்போ விகிதத்திலிருந்து கூடுதலாக சில சதவிகிதம் வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டியை வங்கிகள் நிர்ணயிக்கின்றன. இந்த ஆர்.எல்.எல்.ஆர் உடன் இணைந்த முறையில் கடன் வாங்கியவர்களுக்கான வட்டி சுமார் ஒரு மாதத்துக்குள் ஆர்.பி.ஐ ரெப்போ வட்டி யைக் குறைத்தாலோ, வட்டியை அதிகரித்தாலோ மாற்றப் பட்டுவிடும். எனவே, இந்த முறையைத் தேர்வு செய்வது நல்லது. ஏற்கெனவே வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்கள் ரூபாய் செலுத்தி ரெப்போ விகிதத்துடன் இணைக்கலாம். இப்படி மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் வட்டியில் லட்சக் கணக்கான ரூபாயை மிச்சப்படுத்த முடியும்.



5. வீட்டின் மதிப்பில் கடன்…



வீட்டின் மதிப்பில் எவ்வளவு கடன் (Loan to Value -LTV) வாங்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து கடனுக்கான வட்டி இருக்கும். வீட்டின் மதிப்பில் அதன் தொகையின் சதவிகிதம் அதிகமாக இருந்தால் வங்கிக்கு அதிக ரிஸ்க் என்பதால், அது போன்ற நிலையில் அதிக வட்டி நிர்ணயம் செய்யப்படும். உதாரணமாக, ரூ.10 லட்சம் வீட்டின் மதிப்பு எனில், 80% - ரூ.8 லட்சம் வாங்கினால் வட்டி குறைவாக இருக்கும். இதுவே, 60% - ரூ.6 லட்சம் கடன் வாங்கினால் வட்டி குறைவாக இருக்கும்.