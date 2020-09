GDP: வரலாறு காணாத ஜி.டி.பி வீழ்ச்சி... என்ன செய்யப்போகிறது மத்திய அரசு?

GDP reduces by 24%. The worst in Independent India's history.



Unfortunately, the Govt ignored the warnings.



GDP 24% गिरा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट।



सरकार का हर चेतावनी को नज़रठंदाज़ करते रहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। pic.twitter.com/IOoyGVPLS2