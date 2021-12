Published: 30 Dec 2021 8 PM Updated: 30 Dec 2021 8 PM அரசு வங்கிகளை தனியாருக்கு விற்கும் மத்திய அரசு; மக்களுக்கு என்ன பாதிப்பு?| Privatizing Banks ர. கண்ணன் லெனின்.பா செ.கார்த்திகேயன்

In this video Mr.C.P.Krishnan, Joint Secretary, Indian Bank Employees Federation explains in detail about why the central government should not privatize the PSU Bank.