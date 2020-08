`மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் முதலீட்டுக் கலவையை உருவாக்கும் சூட்சுமம்!’ - ஆகஸ்ட் 23-ல் ஆன்லைன் வகுப்பு

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் போர்ட்ஃபோலியோ உருவாக்குவது எப்படி? (How to build a portfolio using Mutual Funds?) என்கிற நிகழ்ச்சி நாணயம் விகடன் சார்பில் நடக்கிறது. ஆகஸ்ட் 23-ம் தேதி காலை 10.30 மணி முதல் 12.30 மணி வரைக்கும் இந்த ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி நடக்கவிருக்கிறது.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்டில் பல்வேறு திட்டங்கள் / ஃபண்ட்கள் உள்ள அவற்றைக் கொண்டு ஒருவருக்குத் தேவையான முதலீட்டுக் கலவையை (போர்ட்ஃபோலியோ) உருவாக்குவது எப்படி என்பது குறித்த விரிவான விளக்கம்தான் இந்த நிகழ்ச்சி.