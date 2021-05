Published: 15 May 2021 6 AM Updated: 15 May 2021 6 AM

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டால் பிரீமியத்தில் 5% சலுகை! பாலிசிதாரர்கள் கவனத்துக்கு...