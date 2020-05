`50 தொழிலதிபர்களின் ரூ.68,607 கோடி வாராக்கடன்... தள்ளுபடி.. தள்ளிவைப்பு..' - என்ன வித்தியாசம்?

இவை இரண்டுக்கும் என்ன தான் வித்தியாசம்? இந்திய வங்கி ஊழியர் சம்மேளனத்தின் அகில இந்திய இணைச் செயலாளர் சி.பி.கிருஷ்ணனிடம் பேசினோம். ``68,607 கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட செய்தி பற்றி பல விவாதங்கள் கிளம்பியுள்ளன. Write off என்றால் தள்ளிவைப்பு; Waive off என்றால்தான் தள்ளுபடி என்று ஒரு புது விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது. இது உண்மை அல்ல. Write off என்றாலே தள்ளுபடிதான்.