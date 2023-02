Published: Just Now Updated: Just Now

Financial Survey: பெண்களும் முதலீடும்!

மார்ச் 8 சர்வதேசப் பெண்கள் தினம், இன்னும் சில நாள்களில் வரப் போகிறது. இதனை ஒட்டி நிதி நிர்வாகம், முதலீடு குறித்த விஷயங்களில் பெண்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளத்தான் இந்த சர்வே. பெண்களுக்கு மட்டுமே இது... எனவே, பெண்கள் மட்டுமே கலந்துகொண்டு பதில் அளிக்கலாம்!

News பெண்களும் முதலீடும்..!