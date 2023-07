Published: 11 Jul 2023 11 AM Updated: 11 Jul 2023 11 AM

ஜிஎஸ்டி நெட்வொர்கில் அதிரடி மாற்றம்; அமலாக்கத்துறைக்கு கூடுதல் பவர்; பிசினஸ் செய்பவர்களே கவனம்..!

சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் விசாரணை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அமலாக்கத்துறை மற்றும் பொருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவுக்கு நிறுவனங்களின் ஜிஎஸ்டி சார்ந்த தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

