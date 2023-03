Published: 07 Mar 2023 10 AM Updated: 07 Mar 2023 10 AM

``தென் மாவட்டங்களின் தொழில் வளர்ச்சிக்காக இதைச் செய்வோம்” - மதுரையில் முதல்வர் உறுதி!

``குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய கோரிக்கைகளை நிச்சயமாக பரிசீலிப்போம். தென் மாவட்டங்களின் தொழில் வளர்ச்சியினை கருத்தில் கொண்டு, அதற்கான தனி ஆலோசனைக் கூட்டத்தை மதுரையில் நடத்தினோம்."- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்