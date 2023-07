Published: Just Now Updated: Just Now

பண்டிகை கால கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கம்... தமிழக அரசுக்கு கிடைக்கும் லாபம் என்ன?

``ஒரு நாளைக்கு இரண்டு லட்சம் பயணிகளுக்குமேல் பயணம் செய்ய முடியாது. அதையும் தாண்டி கூடுதலாக பயணிகள் பயணிக்க முற்படும்போது பேருந்துகள் இல்லை என்ற குறைபாடுகள் ஏற்படும். இதன் காரணமாகவே பேருந்துகளுக்கு முன்பதிவு செய்யப்படுகின்றன."