சர்வதேச அளவில் அதிகரிக்கும் வெள்ளியின் தேவை... ரிசர்வ் வங்கி வெள்ளிக் கடனை பரிசீலிக்குமா?

வெள்ளி ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட 25,000 கோடி ரூபாயினை எட்டியுள்ள நிலையில், இத்துறையில் இன்னும் பெரும் தேவை உள்ளது. ஜெம் ஜுவல்லரி எக்ஸ்போர்ட் ப்ரோமோஷன் கவுன்சிலின் சமீபத்திய தரவின் படி, வெள்ளி ஏற்றுமதியானது 2022-23-ம் நிதியாண்டில் 16.02% அதிகரித்துள்ளது.