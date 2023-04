Published: Just Now Updated: Just Now

நாட்டின் முதல் ஆப்பிள் ஷோரூம் மும்பையில் திறப்பு: கைகொடுத்து வாடிக்கையாளர்களை வரவேற்ற சிஇஒ டிம்குக்!

நாட்டின் முதல் ஆப்பிள் ஃபோன் ஷோரும் மும்பையில் திறக்கப்பட்டது. வாடிக்கையாளர்களை, கம்பெனியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் வரவேற்றார்.

