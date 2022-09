காரணி முதலீடு... சிறு முதலீட்டாளர்களுக்குப் பயன் தருமா?

அது என்ன காரணி முதலீடு?



காரணி முதலீடானது சிறந்த வருமானத்தை வழங்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இதை ஒரு முதலீட்டு உத்தியாக ஆழமாகச் சென்று ஆராய்ந்தால், இரு வகையான முக்கியமான காரணிகள் இருப்பதைப் பார்க்கலாம்.



ஒன்று, அடிப்படையிலான காரணிகள் (Fundamental-based Factors); மற்றொன்று, விலை அடிப்படையிலான காரணிகள் (Price-based Factors) ஆகும். தற்போது காரணி முதலீட்டில் குறைந்த ஏற்ற இறக்கம், மொமென்டம், மதிப்பு, டிவிடெண்ட் யீல்டு மற்றும் தரம் (Low Volatility, Momentum, Value, Dividend Yield and Quality) ஆகியவை முக்கியமானவை ஆகும்.



காரணி அடிப்படையிலான முதலீட்டுக் கலவையில் (Portfolio), முதலீடு செய்யக்கூடிய பங்குகள் காரணியின் பண்புகளை வெளிப் படுத்தும் விதமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.



உதாரணமாக, மதிப்புக் காரணி அடிப்படை யிலான முதலீட்டைக் கருத்தில் கொள்வோம். இந்த போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மதிப்பு வாய்ந்த நிறுவனங்கள் இருக்கும். இங்கே முதலீட்டுத் தன்மையைப் பொறுத்து நிஃப்டி 50 குறியீடு அல்லது நிஃப்டி 500 குறியீட்டில் இடம் பெற்றிருக்கும் வேல்யூ பங்குகளாக இருக்கலாம்.



நிஃப்டி 50 மதிப்பு 20 குறியீட்டைப் (Nifty 50 Value 20 Index) பொறுத்தவரை, போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கும் 20 நிறுவனங்கள், நிஃப்டி 50 குறியீட்டில் இடம்பெற்றிருக்கும் பங்குகளில் மூலதனத்தின் மீதான வருமானம், விலை - வருமானம், புத்தக மதிப்புக்கும் விலைக்குமான மதிப்பு மற்றும் டிவிடெண்ட் வருமானம் (Return on Capital Employed, Price-Earnings, Price to Book Value and Dividend Yield) ஆகிய வற்றின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.