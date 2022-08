தங்கப் பத்திர முதலீடு... அவசியம் அறிய வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்கள்!

1. இந்த தங்கப் பத்திரத்தில் யாரெல்லாம் முதலீடு செய்யலாம்?



அந்நிய செலாவணிச் சட்டம் 1999-ன்படி, இந்தியாவில் வசிக்கும் தனிநபர்கள், கூட்டுக் குடும்பத்தினர், டிரஸ்ட்கள், தர்ம ஸ்தாபனம் முதலானோர் முதலீடு செய்யலாம்.



2. முதலீட்டுக்கு வரம்பு உண்டா?



உண்டு, தனிநபர் ஒருவர் ஒரு நிதியாண்டில் 1 கிராம் முதல் 4 கிலோ வரை முதலீடு செய்யலாம். இதேபோல, கூட்டுக் குடும்பத்தினர் 4 கிலோ வரை முதலீடு செய்து வாங்கலாம். தவிர, குடும்ப உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் 4 கிலோ அளவுக்கு முதலீடு செய்யலாம். மைனர் பெயரில் காப்பாளர் (Guardian) இந்தப் பத்திரத்தில் முதலீடு செய்து வாங்கலாம்.



3. இந்தப் பத்திரத்தை வாங்க பணம் செலுத்துவது எப்படி?



ரூ.20,000 வரை ரொக்கமாகவும், அதற்கு மேற்பட்ட தொகையை வங்கி வரைவு, டிஜிட்டல் முறை மூலமும் செலுத்தலாம்.



4. ஆன்லைனில் விண்ணப் பிக்கலாமா?



ஆன்லைனில் விண்ணப் பித்து, டிஜிட்டல் முறையில் பணம் செலுத்தினால் கிராமுக்கு ரூ.50 தள்ளுபடி கிடைக்கும்.



5. பத்திர விற்பனைக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் யார்?



தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள், அட்டவணையிடப் பட்ட தனியார் வங்கிகள், இதற்கென நியமிக்கப்பட்ட அஞ்சல் அலுவலகங்கள், இந்திய பங்குப் பத்திர நிறுவனம் (Stock Holding Corporation of India Ltd.) அனுமதிக்கப்பட்ட பங்குப் பரிவர்த்தனையகங்கள் முதலானவற்றிடமிருந்து இந்த பத்திரங்களைப் பெறலாம்.



6. தங்கத்தின் விலை எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?



தங்கப் பத்திரம் விற்பனைக்கு வருவதற்கு மூன்று நாள்களுக்கு முன்பு இந்திய உலோகம் மற்றும் ஆபரண வியாபாரிகள் சங்கம் (999) சுத்த தங்கத்துக்கு நிர்ணயம் செய்யும் விலையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப் படுகிறது.



7. முதிர்வுத் தேதியில் முதலீட் டாளருக்கு என்ன கிடைக்கும்?



முதிர்வுத் தேதிக்கு மூன்று நாள்களுக்கு முன், இந்திய உலோகம் மற்றும் ஆபரண வியாபாரிகள் சங்கம் (Indian Bullion and Jewellers Association Ltd.) குறிப்பிட்டிருந்த விலை யின்படி, இந்திய ரூபாயில் பணம் கிடைக்கும். வட்டியும், முதிர்வுத் தொகையும் தங்கப் பத்திரம் வாங்கும்போது குறிப்பிட்டிருந்த வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.



8. முதிர்வுத் தொகைக்கான நடைமுறை என்ன?



முதலீட்டையும், முதிர்வை யும் திரும்பப் பெற ஒரு மாதம் முன்பே முதலீட்டாளருக்குத் தகவல் தரப்படும். வங்கிக் கணக்கு எண், இ-மெயில் முகவரி போன்றவற்றில் மாற்றம் இருந்தால், தொடர் புடைய வங்கி, அஞ்சலகம் முதலானவற்றுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.



9. எப்போது வேண்டு மானாலும் பத்திரத்தை பண மாக்கிக்கொள்ள முடியுமா?



முதிர்வுக்காலம் 8 ஆண்டு கள் என்றாலும், 5 வருடத் துக்குப் பிறகு, பணமாக்கலாம். தகுதியுள்ள முதலீட் டாளருக்கு மாற்றம் செய்யலாம். டீமேட் படிவத்தில் இருப்பின் பரிமாற்றத்தில் வர்த்தகம் செய்யலாம்.



10. முதிர்வுக்கு முன்பே முத லீட்டிலிருந்து வெளியேறுவது எப்படி?



முதிர்வுக்கு 30 நாள் முன்பே தொடர்புடைய வங்கி, அஞ்சலகம் முதலான வற்றை அணுக வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஒரு நாள் முன்பாவது வங்கி/அஞ்சலகத்தை அணுகினால் மட்டுமே, முன் முதிர்வுத் தொகை வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.



11. தங்கப் பத்திரத்தை நண்பர்/உறவினர் போன்ற வர்களுக்கு அன்பளிப்பாகத் தர முடியுமா?



செய்யலாம். அரசு பத்திர விதி 2006 (Govt. Securities Act) மற்றும் பத்திர ஒழுங்குமுறை 2007 (Govt. Securities Regulations) நடைமுறைப்படி அன்பளிப்பு செய்யலாம். இந்தப் பத்திரங்களை வங்கி, நிதி நிறுவனங்கள், வங்கிசாரா நிதி கம்பெனிகளில் அடமானம் வைத்து கடன் பெறலாம்.



13. நாமிநேஷன் வசதி உண்டா?



அரசு பத்திர விதி 2006 மற்றும் பத்திர ஒழுங்குமுறை 2007-ன்படி, நாமினேஷன் உண்டு. விண்ணப்பப் படிவத்துடன் நாமிநேஷன் படிவம் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. முதலீட்டாளர் இறந்துவிட்டால் நாமினி / நாமினிகள் தொடர்புடைய அலுவலகத்தை அணுகி அரசு பத்திர விதி நடைமுறைப் படி பணம் பெறலாம். நாமினேஷன் இல்லாத நேர்வில் வாரிசு உரிமைச் சான்றின்படி தொகை கிடைக்கும்.