விரைவாக கோடீஸ்வரர் ஆக என்ன வழி?

யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள்...



பெரும்பாலான பிசினஸ் யூனிகார்ன் (யூனி கார்ன் என்பது ஒரு பில்லியன் டாலருக்கு மேல் மதிப்புள்ள அதாவது, இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ரூ.7,500 கோடி) ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் ஆகும். இந்த யூனிகார்ன் நிறுவனங்கள் ஐந்து வருடங்களுக்குள் பெரிதாக, பிரமாண்டமாக வளர்ச்சி கண்டவை ஆகும். அக்கோ இன்ஷூரன்ஸ் (Acko Insurance), க்ரெட் (Cred), குரோ ஆப் (Groww App), குப்ஷுப் (Gupshup) மற்றும் டிஜிட் இன்ஷூரன்ஸ் (Digit Insurance) ஆகிய நிறுவனங்கள் 2016–ம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டன. இவை ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் பில்லியன் டாலர் மதிப்பைப் பெறும் நிறுவனங்களின் பட்டியலில் சேர்ந்து விட்டன. இதுபோல், இன்னும் பல நிறுவனங் கள் உதாரணங்களாக உள்ளன.



டிஜிட்டல் யுகம்...



பணக்காரர்கள் மட்டுமே கோடீஸ்வரர்கள் ஆக முடியும் என்பது பழங்காலத்து புரிந்துகொள்ளல். இப்போதைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் உலகம் முழுக்க அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு உருவாயிருக்கிறது. இதனால், யார் வேண்டு மானலும் கோடிகளில் வருமானம் ஈட்ட முடியும் என்கிற நிலை உருவாகியுள்ளது. உலக அளவில் மிகச் சிறந்த புத்தக விற்பனையாளர்களின் பட்டியலைப் (Best Seller List) பாருங்கள். ஒரு புதிய நிறுவனம் ஒரு வருடத்துக்குள்கூட மிகச் சிறந்த புத்தக விற்பனை நிறுவனமாக மாற முடியும். உங்கள் நம்பிக்கைகள்தான், உங்கள் செயல்களைத் தீர்மானிக்கின்றன என்பதை நீங்கள் இதுவரை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். ஆனால், இனியாவது அதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.



இரண்டு விஷயங்கள்...



கோடீஸ்வரர்களுக்கான மனநிலையைப் பெற, பின்வரும் இரண்டு விஷயங்களை நீங்கள் கட்டாயம் நம்ப வேண்டும்.



1. நீங்கள் விரைவில் பணக்காரர் ஆகலாம்.



2. நீங்கள் விரைவில் பணக் காரர் ஆவது உங்களுக்கு நிச்சயம் சாத்தியம்.



உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர் அல்லது செஸ் வீரராக நீங்கள் மாற விரும்பினால், என்ன செய்ய வேண்டும்?



நீங்கள் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் தினமும் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதேபோல, உலகின் பிரபல பிசினஸ்மேன் ஆவதற்கு, நீங்கள் வணிக விளை யாட்டைக் கற்றுக்கொண்டால் நிச்சயம் வெற்றி பெறலாம். பெரும்பாலான பிசினஸ் மேன்கள் வெற்றி பெறாததற்குக் காரணம், அவர்கள் அவர் களுடைய நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்காததே. நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்கவில்லை அல்லது நல்ல நிதிநிலை முடிவு களைத் தரவில்லை எனில், வணிகத்தில் வெற்றி கிடைக்காது.



பலருக்கு நல்ல யோசனைகள், படைப்பாற்றல், நல்ல திட்டங்கள் / பொருள்கள் அல்லது சேவைகளைத் தரும் நிலை இருக்கலாம். ஆனால், இன்றைய சந்தையில் அவை மிகவும் மதிப்புமிக்கதாகக் கருதப்படவில்லை. அல்லது அவை போதுமான அளவுக்கு மதிப்பை வழங்காமல் இருக்கலாம்.



தொழிலில் ஒரு பழமொழி உண்டு. “நன்றாக செய் அல்லது செய்யவே வேண்டாம். அதைச் சிறந்ததாக ஆக்குங்கள் அல்லது உருவாக்கவே வேண்டாம். (Do it well or don’t do it at all. Make it great or don’t make it at all). நீங்கள் அதிகம் வருமானம் ஈட்ட, சம்பாதிக்க விரும்பினால், சிறந்ததை வழங்க வேண்டும். இதைப் பின்பற்றினால் நீங்கள் விரைவாக கோடீஸ்வரர் ஆகிவிடலாம்.



(கோடீஸ்வரர் ஆவோம்)