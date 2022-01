பங்கு முதலீடு Vs ஊக வணிகம்... கோடீஸ்வரராக எது உதவும்?

நல்ல முதலீடு செல்வத்தை அதிகரிக்கும்...



முதலீடு மற்றும் ஊக வணிகம் (Investing and Speculating) ஆகியவற்றுக்கு இடையே வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்வது செல்வத்தைச் சேர்க்க மிகவும் அவசியம். நல்ல பங்கு முதலீடு என்பது மூலதனத்தைப் பெருக்க இருக்கும். ஊக வணிகம் என்பது மூலதனத்தைப் பெருக்குமா என்பது சந்தேகம்தான்.



குறைவான ரிஸ்க் - அதிக வருமானம் (Low Risk – High Rewards)



முதலீட்டில் முதல் தங்க விதிமுறை என்பது மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பது மற்றும் உங்கள் முதலீட்டுக்கு அதிக அளவு மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியைக் (Margin of Safety) கொண்டிருப்பது ஆகும்.



பங்குச் சந்தை முதலீட்டில், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி என்பது லாபம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது. பங்குச் சந்தை அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) செய்யும்போது பயன் படுத்தப்படும் சொற்றோடர் ‘மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி’ ஆகும். ஒரு நிறுவனப் பங்கை ஆராயும்போது, அந்த நிறுவனத்தின் நிதி ஆதார அடிப்படையில் ஆய்வு செய்து, அந்தப் பங்கின் அடுத்த ஆண்டின் நியாயமான விலை நிர்ணயிக்கப்படும். இவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் விலையைக் குறைத்து, இப்போது வாங்கக்கூடிய விலையாக நிர்ணயம் செய்வார்கள். அந்த விலைக்கு பங்கின் விலை இறங்கிவரும்போது வாங்க வேண்டும்.



இவ்வாறு அடுத்த ஆண்டு நியாயமான விலையிலிருந்து தள்ளுபடி செய்து, நிர்ணயிக்கப்படும் விலையானது, தற்போதைய சந்தை விலையைவிடக் குறைவாக இருக்கும். ஆகவே, இப்படிப்பட்ட குறைந்த விலையில் வாங்குவது என்பது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அடிப்படையில், இந்த விலையைத்தான் ‘மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி’ என்கிறார்கள். அதாவது, பங்கின் மதிப்பைவிட மிகக் குறைவான விலையில் ஒரு பங்கை வாங்கும்போது கட்டாயம் அதிக லாபம் கிடைக்கும்.



சாதாரணமாக இந்த ‘மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி’ என்பது குறைந்தபட்சம் சுமார் 35 சதவிகிதமாகவும், அதிகபட்சம் 50 சதவிகிதமாகவும் இருக்கலாம். அதாவது, 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு நிறுவனப் பங்கை 50 ரூபாயிலிருந்து 65 ரூபாய்க்குள் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.



நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்போது குறுகிய காலத்தில் ஒரு நிச்சயமற்றத்தன்மை இருக்கலாம். ஆனால், நீங்கள் சரியான ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வைச் (Analysis) செய்யும்போது, நீண்ட காலத்தில் நிலையான மற்றும் பணவீக்க விகிதத்தைவிட அதிகமாக எதிர்பார்க்கப் படும் வருமானத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் (Probability) மிக அதிகமாக இருக்கும் மற்றும் ரிஸ்க் நிலையும் குறைவாக இருக்கும். நீண்ட முதலீட்டுக் காலம் (Investing Horizon) மற்றும் தொடர் முதலீடு ஆகிய இரண்டும் முதலீட்டாளருக்கு ரிஸ்க்கைக் குறைக்கவும், மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி-யை அதிகரிக்கவும் உதவும்.



ஊக வணிகம் – அதிக ரிஸ்க்...



ஊக வணிகம் என்பது முதலீட்டின் முழு மதிப்பையும் இழக்கும் மிக அதிக ரிஸ்க்கை கொண்ட ஒரு நிதிப் பரிவர்த்தனை ஆகும். ஆனால், அதிக ஆதாயத்தை எதிர் பார்க்கலாம். அதாவது, ஊக வணிகத்தில், அதிக ரிஸ்க் மற்றும் அதிக ஆதாயம் இருக்கிறது. அனைத்து முதலீடுகளும் ஏதாவது ஒரு வகையில் ரிஸ்க்கைக் கொண்டுள்ளது.



உதாரணமாக, வங்கி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை எடுத்துக் கொண்டால், வங்கி திவாலாகும் பட்சத்தில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் தொகையில் அசல் மற்றும் வட்டி எல்லாம் சேர்த்து ரூ.5 லட்சம் வரைக்கும்தான் டெபாசிட் இன்ஷூரன்ஸ் மூலம் உத்தர வாதம் இருக்கிறது.



ஆனால், ஊகத்தின் அடிப்படையிலான முதலீட்டில் முழு மூலதனத் தொகையையும் இழப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இருக்கின்றன. அந்த வகையில், ஊக வணிகத்தின் மூலம் கோடீஸ்வரர் ஆவது கடினம்தான்.



கணிக்கக்கூடியது Vs கணிக்க முடியாதது (Predictable Vs Unpredictable)



இந்தியப் பங்குச் சந்தை கொடுக்கும் நீண்ட கால சராசரி வருமானம் 1979 முதல் சுமார் 12 சதவிகிதமாக இருக்கிறது. மேலும், எந்தவொரு முதலீட் டாளரும் தொடர்ந்து ஐந்து வருடங்கள் இண்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்துவந்தால், அவர் ஆண்டுக்குச் சராசரியாக 12% வருமானம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன.



ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் போன்ற டெரிவேட் டிவ்களில் முதலீடு செய்யும்போது எந்த வருமான எதிர்பார்ப்பு வழிகாட்டுதலும் (Guidance) கிடைக்காது. தினசரி பங்கு வர்த்தகம் (Intraday Trading) ஒருவருக்குப் பெரும் லாபத்தை ஈட்ட உதவக்கூடும். இது அனைவருக்கும் சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றாக இருக்கிறது. இது மிகவும் ரிஸ்க் கானது என்பதையும் ஒருவர் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கிட்டத்தட்ட 90% பேர் இன்ட்ராடே டிரேடிங்கில் பணத்தை இழக்கிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, பங்கு முதலீடு மூலம் நீண்ட கால நிதி இலக்குகள் மற்றும் செல்வம் சேர்க்க விரும்புகிறவர்கள் தினசரி டிரேடிங்கிலிருந்து விலகியிருப்பது நல்லது.



சமீபத்தில், இந்தியாவின் முன்னணித் தள்ளுபடி பங்குத் தரகு நிறுவனமான ஜெரோதாவின் (Zerodha) முதன்மைச் செயல் அதிகாரி நிதின் காமத் தனது ட்வீட்டர் பதிவில், ‘‘இந்தியாவில் 1 சதவிகிதத்துக்கும் குறைவான வர்த்தகர்கள் மட்டுமே மூன்று வருட காலகட்டத்தில் 5 சதவிகிதத்துக்கும் அதிகமான வருமானத்தை வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள்’’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அதாவது, 1% பங்கு வர்த்த கர்கள்தான் ஓரளவுக்கு வருமானம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த வருமானமும் பணவீக்க விகிதத்தைத் தாண்டிய தாக இல்லை. எனவே, பங்குச் சந்தையில் லாபம் ஈட்ட விரும்பும் அனைவரும் பங்கு வர்த்தகம் குறித்து மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.



ஊக வணிகங்களால் விரைவாகப் பணக்காரர் ஆவதைவிட, முதலீட்டைக் கவனமாகச் செய்தால் பணக்காரர் ஆகலாம் என்பது புரிந்துகொள்ளவும், பின்பற்றவும் மிக மிக எளிமையானது.



பங்குச் சந்தை மற்றும் பங்குச் சந்தை சார்ந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்போதுமே அதிக ரிஸ்க், அதிக வருவாய் ஈட்டும் நிகழ்வாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ச்சியான முதலீடு மற்றும் சரியான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் பங்குச் சந்தை சார்ந்த முதலீடுகளின் மூலம் குறைவான ரிஸ்க்கில் அதிக லாபம் ஈட்ட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.



முதலீட்டில் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாத அல்லது அதிக ரிஸ்க் எடுக்க விடும்பும் முதலீட்டாளர்கள் (Conservative or Aggressive Investors), பங்குச் சந்தை சார்ந்த திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம்; அதே நேரத்தில், அவர்கள் பங்குச் சந்தையின் அடிப்படை விஷயங்களைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது முக்கியம்.



முக்கியமாக, சந்தையின் அதீத ஏற்ற இறக்கத்தைக் கண்டு பீதி அடைந்து பங்குகள் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்டுகளை விற்றுவிட்டு வெளியேறக் கூடியவர்களாக இருக்கக் கூடாது. மேலும், பங்குச் சந்தை ஏற்றம் கண்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்; சரிவைச் சந்தித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற அடிப்படை விஷயங்களைப் புரிந்து வைத்திருப்பது அவசியமாகும்.



கணிப்பு, விவேகம், சரியான வழிமுறை ஆகியவற்றுடன் கவனமாகப் பங்கு சார்ந்த திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தைப் பன்மடங்கு பெருக்க முடியும். பணத்தை வளர்க்க பல முதலீட்டுத் திட்டங்கள் இருந்தாலும், அதைப் பல மடங்கு பெருக்கும் திட்டங்களாக நிறுவனப் பங்குகள் மற்றும் பங்குச் சந்தை சார்ந்த ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் இருக்கின்றன.



(கோடீஸ்வரர் ஆவோம்)