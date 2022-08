ஓய்வுக்கால தொகுப்பு நிதி... ரிடையர்மென்ட் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாமா?

யு.டி.ஐ-ஆர்.பி.பி என்பது ஒரு பென்ஷன் திட்டம் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்திருப்பவர்கள், சேர்ந்திருக்கும் பணத்திலிருந்து பென்ஷன் போல் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குத் தொடர்ந்து, குறிப்பிட்ட தொகையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எவ்வளவு காலத்துக்கு எவ்வளவு தொகை கிடைக்கும் என்பது, சேர்ந்திருக்கும் தொகுப்பு நிதி மற்றும் முதலீட்டாளரின் தேவையைப் பொறுத்து அமையும். முதலீட்டாளரின் வயது 58-ஐ தாண்டும்போது சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயல் பிளான் (Systematic Withdrawal Plan - SWP) மூலமாகக் குறிப்பிட்ட பணத்தைத் தொடர்ந்து பெறலாம்.



செபியின் புதிய வகைப்படுத்தலுக்குப் பிறகு பல முன்னணி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் ஓய்வுக் கால மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களை அறிமுகப் படுத்தி உள்ளன. அதில் ஒன்று, ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் ரிடையர்மென்ட் ஃபண்ட் (Aditya Birla Sun Life Retirement Fund) ஆகும்.



இது எப்போது வேண்டுமானலும் முதலீடு செய்யும், எப்போது வேண்டுமானலும் முதலீட்டை வெளியே எடுக்கும் வசதி கொண்ட ஓப்பன் எண்டட் ஃபண்ட். இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஓய்வுக்காலத் தீர்வை அளிக்கும் திட்டம் ஆகும்.



இந்த ஃபண்டில் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது பணி ஓய்வு வரை, எது குறைவாக இருக்கிறதோ, அது ‘லாக்-இன்’ காலமாகக் கருதப்படும்.



இந்த ஃபண்ட் பல்வேறு வயதை சேர்ந்த தனிநபர்களுக்கு அவர்களின் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனுக்கேற்ப ஓய்வுக்கால முதலீட்டுக்குத் திட்டமிட நான்கு விதமான திட்டங்களைக் (Asset Allocation Plans) கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஃபண்ட், நான்கு முதலீட்டு விருப்பங்களாக (Investment Options), பல்வேறு வயதினருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.



30 வயதுகளில் இருப்பவர்களுக்கான திட்டத்தில் (The 30s plan), அவர்களின் முதலீட்டுத் தொகை 80-100% பங்குகள், பங்குச் சந்தை சார்ந்த நிதி ஆவணங்களில் முதலீடு செய்யப் படும். மீதி கடன் சந்தை மற்றும் பணச் சந்தை ஆவணங்களில் முதலீடு செய்யப்படும்.



40 வயதுகளில் இருப்பவர்களுக்கான திட்டத்தில் (The 40s plan), அவர்களின் முதலீட்டு தொகை 65-80% பங்குகள், பங்குச் சந்தை சார்ந்த நிதி ஆவணங்களில் முதலீடு செய்யப்படும். 50 வயதுகளில் இருப்பவர்களுக்கான திட்டத்தில் (The 50s plan), அவர்களின் முதலீட்டுத் தொகை 75-100%. கடன் சந்தை சார்ந்த ஆவணங்களில் முதலீடு செய்யப்படும்.



இது தவிர பணி ஓய்வுக்காலத்தை நெருங்குபவர்களுக்கு 50’ஸ் பிளஸ் டெப்ட் பிளான் (50s Plus Debt Plan) இருக்கிறது. இதில் 100% தொகையும், கடன் சந்தை மற்றும் பணச் சந்தை ஆவணங்களில் முதலீடு செய்யப்படும்.



ஆக்ஸிஸ் ரிடையர்மென்ட் சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் (Axis Retirement Savings Fund) முதலீட் டாளர்களின் மாறுபட்ட ரிஸ்க்கை மனதில்கொண்டு, இந்த ஃபண்ட் மூன்று முதலீட்டுத் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. அக்ரசிவ் பிளான் (Aggressive Plan), இதில் நிறுவனப் பங்குகளில் செய்யப் படும் முதலீடு 65-80% வரை இருக்கும்.



டைனமிக் பிளான் (Dynamic Plan), இதில் நிறுவனப் பங்கு களில் செய்யப்படும் முதலீடு, 65% மற்றும் 100%க்கு இடையே மாறும் வகையில் நிர்வகிக்கப் படும். கன்சர்வேட்டிவ் பிளான் (Conservative Plan), இதில் கடன் சந்தை சார்ந்த முதலீடு 40 முதல் 80% வரை இருக்கும்.



இவை தவிர, நிப்பான் இந்தியா, எஸ்.பி.ஐ டாடா உள்ளிட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் ஓய்வுக்கால மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன.