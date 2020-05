மீம்ஸ் போட்டு கலாய்க்கிறீங்க ஆனா..? - கொரோனா தாக்கத்தை விளக்கும் ஐ.டி ஊழியர் #MyVikatan

இப்போது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாகத் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பெரும்பான்மையானோர் வீட்டில் இருந்தபடியே வேலை செய்து வருகின்றனர். இணைய வெளியில் இந்த வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் செய்வதை கலாய்த்து பல மீம்ஸ் உலவி வருகிறது. ஆனால், IT துறையில் பல ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த அனுபவத்தில் உண்மையில் கொரோனா நோய் தொற்று என்ன பிரச்னைகளைக் கொண்டு வரப்போகிறது என்று நினைத்துப் பார்த்தால் பயமாக உள்ளது. பொது வெளியில் பலரும் IT ஊழியர்களைப் பற்றிக்கொண்டு இருக்கின்ற பிம்பம் ஆனது IT ஊழியர்கள் கடினமான வேலை செய்யாமல் அதிக சம்பளம் வாங்குபவர்கள் என்ற அளவிலேயே உள்ளது. அதனால்தான் இது போன்ற மீம்ஸ் அதிகம் ஷேர் ஆவதற்குக் காரணம் ஆகும்.