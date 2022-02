G SQUARE-ன் பிராண்ட் பிரதிநிதி M.S. தோனி!

ஜி-ஸ்கொயர் தோனியுடனான அதன் விளம்பர படப்பிடிப்பினை சென்னையில் சமீபத்தில் நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த விளம்பரம் விரைவில் ஒளிபரப்பப்படவுள்ளது. மேலும், ஜி-ஸ்கொயர் அதன் பிராண்ட் முன்மொழிவு வாசகத்தை ”கச்சிதமான மனையைக் கண்டறியுங்கள்’’ (Experience plot perfection) எனபதிலிருந்து ‘’உங்கள் மனை. உங்கள் இல்லம். உங்கள் விருப்பம்’’ (Your plot. Your Home. Your way) என மாற்றியுள்ளது. இது உங்கள் மனையில் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப உங்கள் இல்லத்தை கட்டிக்கொள்ளலாம் என்பதை வலியுறுத்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. வர்த்தகம் என்ற ரீதியில் ஜி-ஸ்கொயர் நிறுவனம் சென்னை, ஹோசூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களில் புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதிலும் பெங்களூருவில் அதன் விற்பனை எல்லைகளை விரிவாக்கம் செய்வதிலும் முனைந்து ஈடுபட்டுள்ளது.