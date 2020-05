பொருளாதாரச் சரிவிலிருந்து மீள கூடுதல் பணத்தை அச்சடிக்கலாமா? - சாதக பாதகங்கள் என்னென்ன? #LongForm

இந்தியாவுக்காகப் பணம் அச்சிடும் தேவைகளை இரண்டு நிறுவனங்கள் மேற்கொள்கின்றன. Security Printing and Minting Corporation of India Ltd (SPMCIL)- இதற்குக் கீழே நாசிக் (மகாராஷ்ட்ரா) அச்சகமும், தேவாஸ் (மத்தியப்பிரதேசம்) அச்சகமும் வருகிறது. Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Ltd (BRBNML) - இதற்குக் கீழே சல்போனி (மேற்கு வங்கம்) அச்சகமும், மைசூர் (கர்நாடகா) அச்சகமும் வருகிறது.