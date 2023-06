Published: Just Now Updated: Just Now

தி கோல்டன் இயர்ஸ்: NAC ஜுவல்லர்ஸ் 50வது ஆண்டு விழா!

என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் நிறுவனர் ஸ்ரீ என். ஆஞ்சதேயுது செட்டிக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் ரூ.50 லட்சம் நன்கொடை வழங்குகிறது.

