எலஹங்கா, பெங்களூரு ஓர் புதிய பொன்னான அடையாளத்தை பெறுகிறது ஜிஆர்டி ஜூவல்லர்ஸ்!

பெங்களூரில் உள்ள எலஹங்காவில் அதன் சிறந்த புதிய, பிரம்மாண்டமான ஜூவல்லரி ஷோரூமை திறப்பதன் மூலம் ஜிஆர்டி ஜூவல்லர்ஸின் பாரம்பரிய அடித்தளம் மிகவும் வலுப்பெற்றுள்ளது.

News ஜி.ஆர்டி