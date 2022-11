வணிகத் தலைமைகொள் - 5 - தோல்விகளைக் கடப்பது எப்படி?

செந்தில் அடுத்து ஐந்து வாடிக்கையாளர்களைச் சந்திக்கச் சென்றபோது நான் உடன் போனேன். செந்தில் பேசுவார். நான் குறிப்பு எடுத்துக்கொள்வது போல, எதுவும் பேசாமல் இருப்பேன். அந்த ஐந்து சந்திப்புகளிலும் நான் கண்டது... செந்தில் நன்றாகப் பேசிக்கொண்டே வருவார். வாடிக்கையாளர் ஒரு கேள்வி கேட்டதும், அல்லது, வாடிக்கையாளர், ‘‘உங்கள் சர்வீஸ் சரியில்லை எனக் கேள்விப்பட்டேனே” என்பது போன்ற குறைகளைச் சொன்னதும், செந்தில் தடுமாற ஆரம்பித்துவிடுவார். கேள்விகளுக்குத் தவறான பதில்களும் அளிப்பார். அவர் உடல்மொழி பயத்தை வேறு வெளிப்படுத்தும்.



ஒரு நாள் மாலை நானும் நிர்வாக இயக்குநரும் செந்திலோடு உணவகம் சென்றோம். அப்போது செந்திலிடம் நிறைய பேசினோம்.



‘‘செந்தில், நீ உனக்குத் தெரிந்த கேள்விகளுக்கு மட்டும் பதில் சொல். தெரியாதவற்றுக்கு ‘I will check and come back to you' எனச் சொல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. தெரியாததைத் தெரியாது என்பதே சரி. மற்ற எல்லா விடைகளுமே தவறுகள்தான். தவறுகள் மட்டுமல்ல, அவை நமக்கு அவப்பெயரையும் அதீத நஷ்டத்தையும் கூட ஏற்படுத்தும்.



அடுத்து... வாடிக்கையாளர் நம் நிறுவனத்தை, பொருளை அல்லது சேவையைக் குறை கூறும்போது அதற்குச் செவி கொடு. நான் இதுபற்றி சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் பேசுகிறேன் என்று தெரிவி. மீண்டும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என உறுதியளி. சமயங்களில், குறைகள் எந்த ஆதாரமுமற்று இருக்கும். செவிவழிச் செய்தியாக இருக்கும். அவர்கள் சொல்லும் குறைகள் குறித்துத் தயக்கம் இல்லாமல் விவரங்கள் கேள். அப்படிக் கேட்கும்போது வாடிக்கையாளர் தடுமாறுவார். தடுமாறினாலும் அவர் வாடிக்கையாளர். அவருக்கு மதிப்பு கொடு. சூழலை இயல்பாக்கு.



வாடிக்கையாளர் என்ன சொன்னாலும் ஏன் பயப்பட வேண்டும்? அதிகபட்சம் அவர் என்ன செய்ய முடியும்? உனக்கு ஆர்டர் தர மாட்டார், அவ்வளவுதானே! மற்றபடி உன் வாழ்க்கையின் எந்த விஷயத்தையும் அவரால் மாற்ற முடியாது. கேள்விகளை பயமின்றி எதிர்கொள். ஆர்டர்கள் மட்டுமல்ல, உலகமே உன்னுடையது!''



உணவகத்திலிருந்து திரும்பும்போது செந்திலின் முகம் அவ்வளவு பிரகாசமாக இருந்தது. ‘‘நன்றி ராம். இந்த அரை மணி நேரம் என் வாழ்க்கையின் அற்புதம், இந்த உணவகம் எனக்கொரு போதிமரம்” என்றார். ‘‘யோவ், புத்தன் ஆகிடாதே!'' என நான் சிரித்தேன்.



பின்னாள்களில் செந்தில் புத்தன் ஆகாமல், மிகச் சிறந்த சேல்ஸ் மேனேஜர் ஆனார். நிறுவனம் அவரை எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிசினஸ் பார்க்கும் உயரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றது.