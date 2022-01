Published: 19 Jan 2022 8 PM Updated: 19 Jan 2022 8 PM 🔴Online மோசடிகள்; சிக்காமல் தப்பிக்கும் வழிகள்!| Tips To Prevent Online Fraud | Nanayam Vikatan ஏ.ஆர்.குமார் +

Digital transaction is the order of the day. But people lose money while they trap by frauds. In this video Lalitha Jayabalan, A financial Advisor and the Founder of MoneyVedem.com elaborately discuss about the ways for safe digital transaction.