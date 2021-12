Published: 23 Dec 2021 8 PM Updated: 23 Dec 2021 8 PM நஷ்டத்தில் இருந்து லாபத்துக்கு வந்த தஞ்சை மாநகராட்சி; எப்படி? | Nanayam Vikatan | Thanjavur கே.குணசீலன் ம.அரவிந்த் ஷிவானி மரியதங்கம்

Six months ago, Thanjavur Corporation faced a heavy financial crunch. But today it has crores in its reserve. This video explains how this change happened.