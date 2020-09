`அன்று நுசர்வன்ஜி கண்ட கனவுதான் இன்றைய டாடா!' மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக டாடா எழுந்தது எப்படி?

1822-ம் ஆண்டு ஆரம்பித்து 2017-ம் ஆண்டு வரையிலான டாடா குழும வரலாற்றையும், அதன் தலைமைப் பொறுப்பிலிருந்த ஜாம்ஷெட்ஜி நுசர்வன்ஜி டாடாவிலிருந்து இன்றைக்கு இருக்கும் நடராஜன் சந்திரசேகரன் வரை கடந்த 195 வருட காலத்தில் அவர்கள் டாடா குழும கட்டமைப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் மட்டுமல்லாமல் நாட்டுக்கும் செய்த அரிய, அதிகம் அறியப்படாத பணிகள் குறித்து நேர்த்தியாக ஆதாரங்களுடன் எளிமையாக சொல்லக்கூடிய புத்தகம் `தி டாடாஸ் – ஹவ் எ ஃபேமிலி பில்ட் எ பிசினஸ் அண்ட் எ நேஷன்’ (The Tatas – How A Family Built A Business And A Nation). கிரிஷ் குபேர் மராத்தியில் எழுதிய இந்தப் புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்திருப்பவர் விக்ராந்த் பாண்டே. அதிலிருந்து சில சுவாரஸ்யப் பக்கங்கள்...