ஒரே நாளில் பில்லியனர்..! 'லேட்டன்ட்வியூ' வெங்கட் விஸ்வநாதனின் வெற்றி வியூகம்!

‘‘இத்தனை ஆண்டுகளாகக் கடன் வாங்காமல், நிறுவனத்தை லாபகரமாக நடத்த எப்படி முடிந்தது?’’



‘‘எங்கள் பிசினஸ் எதிர்காலத் துக்கான தொழில்நுட்பங்களைச் சார்ந்ததாக இருந்தாலும், நிறுவனத்தை லாபகரமானதாக நிர்வகிப்பதில், தொடர்ந்து வளர்ச்சியை நோக்கி கொண்டு செல்வதில் எப்போதுமே பாரம்பர்யக் கொள்கைகளையே கடைப்பிடிக்கிறேன். எல்லா வற்றையும் எச்சரிக்கையுடன், லாப நஷ்டங்களைப் பார்த்து கணக்கிட்டு செயல்படுத்தும் போக்கு என்னிடம் உண்டு. இது நடுத்தரக் குடும்பத்தில் வளர்ந்ததன் காரணமாகக்கூட இருக்கலாம். எடுத்தோம், கவிழ்த்தோம் என்று எந்த முடிவையும் எடுக்க முடியாது. தொடர்ச்சியாக லாபத்தை ஈட்டவும், லாபத்தை மீண்டும் பிசினஸுக்குள் முதலீடாக பாய்ச்சுவதும்தான் என் பாலிசி. எனவே, போதுமான நிதி எப்போதும் கைவசம் இருந்தது. இப்போதும்கூட நிதி திரட்டும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி தொழிலை விரிவுபடுத்தவே திட்ட மிட்டுள்ளோம். ஐ.பி.ஓ மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதியில் 80% நிறுவனத்துக்குள்தான் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.’’



‘‘உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்க, உங்கள் நிறுவனத்தின் தலைமை யிடத்தை சென்னையில் வைத்திருக்கிறீர்களே...’’



‘‘அமெரிக்காவிலிருந்து பெரும் பான்மை வருமானம் வந்தாலும், இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சிக்கான விதையை இங்குதான் நட்டிருக் கிறோம். தவிர, இந்தியா விலிருந்துதான் திறமையானவர் களை அமெரிக்க நிறுவனங்களே வேலைக்கு அமர்த்துகின்றன. திறமையானவர்கள் இங்கிருக்க அமெரிக்காவில் தலைமையகத்தை எதற்காக அமைக்க வேண்டும்? தொழில் தேவைகளுக்காக அங்கும் எங்களுக்கு அலுவலகங்கள் உள்ளன. ஆனால், தலைமையகம் இங்குதான் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துள்ளேன். இந்தியாவில் கோலோச்சும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு மத்தியில் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் என்ற நிலையை அடைவது பெருமை இல்லையா? அமெரிக்க நிறுவனங் களுக்கு சேவை வழங்கும் ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவில் தென் தமிழகத்தில் சென்னையில் இருப்பது எங்கள் நிறுவனத் துக்குப் பெருமை.’’



‘‘உங்கள் நிறுவன ஊழியர்கள் நீண்ட காலம் உங்கள் நிறுவனத்திலேயே பணி செய்வதாகச் சொல்கிறார்களே..!’’



‘‘மனித மதிப்பீடுகள் மீது மிகவும் நம்பிக்கை கொண்டவன் நான். என்னதான் ஐடியா இருந்தாலும், நிதி இருந்தாலும், ஒரு நிறுவனமாக பல தசாப்தங்கள் தாண்டி துறையில் வெற்றியாளராகத் தொடர்வதற்குத் திறமையான, நம்பிக்கை யான மனிதவளம் முக்கியம். கடைசிவரை நீங்களே எல்லாவற்றையும் செய்துகொண்டிருக்க முடியாது. ஒருகட்டத்தில் அடுத்தவருக்கு வழிவிட்டு நிறுவனத்தை வழிநடத்தினால்தான் புதிய வாய்ப்புகளை, புதிய கதவுகளைத் திறக்க முடியும். ஆனால், தன் சொந்த நிறுவனமாகக் கருதி உழைக்கும் நிர்வாகத் திறமை உள்ள குழுவை உருவாக்குவது அவ்வளவு எளிதல்ல. எங்களுடைய நிறுவனத்தில் எல்லோருடைய ஆலோசனைகளுக்கும் கருத்துகளுக்கும் செவிசாய்ப்போம். அது தேறுமா, தேறாதா என்பதெல்லாம் இரண்டாம்பட்சம்தான். போகிற போக்கில் ஒருவர் சொல்கிற ஐடியா, யோசனை எப்போது வேண்டு மானாலும் ஒரு மேஜிக்கை நிகழ்த்திவிடும். அதுதான் இத்தனை ஆண்டுகள் இந்த நிறுவனத்தை வெற்றிகரமாக நடத்திவர காரணமாக இருக்கிறது.’’



‘The best way to predict the future is to invent it’ என்று தனக்குப் பின்னால் உள்ள சுவரில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வெங்கட் விஸ்வநாதன். அதுதான் அவர் வெற்றிக்கான காரணம்!