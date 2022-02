முழு உண்மையை சொல்கின்றனவா அரசின் தரவுகள்? விளக்கும் `Whole Numbers and Half Truths' புத்தகம்

தரவுகளுக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம், இந்தியர்களுக்கு உண்மையிலேயே தரவுகளின் மீது அக்கறை இருக்கிறதா? போன்ற கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் வகையில் தரவு-இதழியல் (data-journalism) முன்னோடியும் சுமார் இருபதாண்டுக் கால பத்திரிகைத்துறை அனுபவமும் கொண்ட ருக்மிணி ஸ்ரீனிவாசன் எழுதி சமீபத்தில் வெளிவந்திருக்கும் புத்தகம் `ஹோல் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ட்ரூத்ஸ் (Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India) ஆகும்.