நான்கு ஆண்டுகளில் 10,000 நிறுவனங்கள்... ஸ்டார்ட்அப்பில் முன்னேறும் தமிழகம்!

இந்த நிலையில், ஸ்டார்ட்அப் தொழில் சூழலில் மாநிலங்களின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்பதை மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் மேம்பாட்டு துறை (The Department of Promotion of Industry and Internal Trade - DPITT) ஆய்வு செய்து தரவரிசை அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறது.



2018-லிருந்து இந்தத் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுவருகிறது. தற்போது மூன்றாம் முறையாக 2021-ம் ஆண்டுக்கான ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.



மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்த தரவரிசை அறிக்கையைக் கடந்த வாரத்தில் வெளியிட்டார். ஐந்து வகையான பிரிவுகளில் இந்தத் தரவரிசைப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. (பார்க்க, அடுத்த பக்கத்தில் உள்ள அட்டவணை)



இந்தத் தரவரிசை பட்டியலில் தமிழகம் முந்தைய ஆண்டு பட்டியலிலிருந்து ஆறு இடங்கள் முன்னேறியுள்ளது. ஸ்டார்ட் அப் தொழில்களுக்கான சூழலை மேம்படுத்துவதில் தமிழகம் எடுத்துவரும் முயற்சிகளால் இந்த இடத்தை எட்டி யுள்ளது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த முன்னேற்றத்துக்கு காரணமான தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் (TANSIM) மற்றும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறைக்கும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.