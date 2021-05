எதிர்காலம் குறித்து திட்டமிடாமல் இருக்கிறீர்களா? வெனிட்டாவின் கதை உங்களுக்குத்தான்! #BusinessMasters

பங்குச் சந்தையில் ஆண்கள் மட்டுமே கோலோச்சிய காலம் அது. 1968-ம் ஆண்டு, வேன்கேஸ்பல் & கோ. இங்க் என்ற பங்குச் சந்தை புரோக்கர் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தார் வேன்கேஸ்பல். பசிபிக் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் முதல் பெண் உறுப்பினராக ஆனார். பிறகு, முதலீடு தொடர்பாகப் பல புத்தகங்கள் எழுதினார். அவற்றில் பல நியூயார்க் டைம்ஸின் `பெஸ்ட் செல்லர்’ பட்டியலில் இடம்பிடித்தன. குறிப்பாக, `Money Dynamics: How to build financial independence’ என்ற புத்தகம் அவருக்குப் பெரும் புகழைப் பெற்றுத் தந்தது.

வெனிட்டா வேன்கேஸ்பல் செய்ததெல்லாம் இதுதான்... சில பங்குச் சந்தை புரோக்கர்கள் தங்களிடம் வரும் வாடிக்கையாளரிடம் சில கம்பெனி ஷேர்களில் முதலீடு செய்யச் சொன்னார்கள்; இன்ஷூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டுகள், தங்கள் வாடிக்கையாளர்களை பாலிசிகளில் முதலீடு செய்யச் சொன்னார்கள்; ஆடிட்டிங்கில் இருப்பவர்களோ, வரிகளைத் தவிர்க்க சில வழிமுறைகளைச் சொல்லி திசை திருப்பினார்கள். வேன்கேஸ்பெல் அவர்களை அரவணைத்துக்கொண்டார்.

`நாம் எங்கிருக்கிறோம்; நமக்கு என்ன தேவை; எதிர்காலத்துக்கு எப்படி முதலீடு செய்தால் நம்மைக் காத்துக்கொள்ளலாம்...’ இதை அரிச்சுவடிபோல அழகாக உணர்த்தினார். அதனால்தான், இன்றைக்கும் அவரை `ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங்’ என்று அவரை அமெரிக்கா கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கிறது.