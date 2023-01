‘VUCA’ நெருக்கடி... பிசினஸில் ஜெயிப்பது எப்படி? சி.கே.ஆர் சொல்லும் சீக்ரெட்ஸ்

அடுத்த திட்டம் என்ன?



சந்தையின் தேவை என்ன, என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கின்றன, அடுத்து என்ன எதிர்பார்க்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும். அதே சமயம், சக போட்டியாளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், அவர் களுடைய அடுத்த திட்டம் என்ன என்பது குறித்து தொடர்ந்து ஆராய்வோம். காரணம், where are we, where we should go. நாம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற துறை சார்ந்து மட்டும் இதை எல்லாம் செய்வதுடன் நிறுத் திக்கொள்ள மாட்டோம். நமக்கான வாய்ப்பு எந்தத் துறையில் எல்லாம் இருக் கிறது என்பதையும் ஒருபக்கம் பார்த்துக்கொண்டேதான் இருப்போம்.



வேலை பார்க்காத ஊழியர்கள்...



Price’s law என்று ஒரு கருத் தாக்கத்தை பிரைஸ் என்பவர் கொண்டு வந்தார். ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள மொத்தப் பணியாளர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதி ஊழியர்களே நிறுவனத்தின் 50% வேலை யைச் செய்கிறார்கள். ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை உயர உயர, அதிகமான ஊழியர்கள் குறைவான பங்களிப்பையே தருகிறார்கள். குறைவான ஊழியர்களைக் கொண்டு அதிகமான பங்களிப்பைத் தரும் நிறுவனங்களே போட்டி யாளர்களைத் தாண்டி நிலைத்து நிற்கும் நிறுவனங் களாக உள்ளன. நமது நிறுவனத்தில் எல்லா ஊழியர் களும் சரியான அளவில் பங்களிப்பை செய்கிறார்களா என்று பார்ப்பது அவசியம்!



யாருடன் சண்டை?



கம்பெனிக்குள் பல பிரச்னைகளை வைத்திருப் போம். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிரச்னைகளை சமாளிப் பதே பெரிய வேலையாக இருக்கும். இப்படி கம்பெனிக் குள்ளேயே சண்டை போட் டுக்கொண்டிருந்தால், சந்தையில் போட்டியாளர் களிடம் எப்போது சண்டை போடுவது? எனவே, யாருடன் சண்டை போடுவது என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.



ஒவ்வொரு தனிநபராக செய்யக்கூடிய வேலை, இன்னொருவருடன் சேர்ந்து செய்கிற வேலை, ஒரு குழுவாக செய்கிற வேலை என வேலைகளைப் பிரிக்கலாம். இந்த வேலைகளில் எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல் இருந்தால்தான் நிறுவனம் வலுவாக இருக்கும். அதற்கு தகவல்தொடர்பு மிகவும் முக்கியம். பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துகொண்டு மெயில் அனுப்பிக்கொண்டிருப் பார்கள். நமக்குள்ளேயே ஒற்றுமையும், பேச்சுவார்த் தையும் இல்லை எனில், எந்த வேலையும் ஒழுங்காக நடக்காது. நமக்குள் இருக்கிற பிரச்னைகளை எல்லாம் முதலில் அடையாளம் கண்டு சரிசெய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் போட்டி யாளருடன் இன்னும் நம்பிக் கையுடன் நம்மால் சண்டை போட முடியும்.



நேரத்தை வீணடிக்கக் கூடாது...



நேரம் என்பது மிகவும் முக்கியம். நிறுவனத்தை நடத்துபவர்கள் நேரத்தை எதில் செலவு செய்கிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும். ‘நான் என் நேரத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்துகிறேன்; கடுமையாக உழைக்கிறேன். ஆனால், என் டீம் அதைச் செய் வதில்லை’ என்று நீங்கள் சொன்னால், உங்களிடம் ஏதோ பிரச்னை இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஹார்டுவொர்க்கைவிட ஸ்மார்ட்வொர்க்தான் முக்கியம். நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்துகிறேன். கடந்த வாரத்தில் நான் என் நேரத்தை எதிலெல்லாம் செலவு செய்தேன் என்பதையெல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர் துல்லியமாகக் காட்டும். என் நேரத்தில் 30 சதவிகிதத்தை என் தினப்படி வேலைகளுக்கு ஒதுக்கினால், அடுத்து என்ன என்று யோசிக்கவே நேரம் இருக்காது. நேர மேலாண்மையைத் திறம்பட செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் எதிர்காலத்துக்கு நாம் தயாராக முடியும்.



கற்றுக்கொண்டே இருங்கள்...



தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்மை நாம் மேம்படுத்திக் கொள்ளவில்லை எனில், வளர்ச்சியை மறந்துவிட வேண்டும். கற்பது, நம் திறனை வளர்த்துக்கொள்வது நம் வாழ்க்கையில், வேலையில் முக்கியம். என் நிறுவனத்தில் ஒவ்வொரு வரும் அவரவர் துறை சார்ந்த புத்தகங்களைப் படிக்க நேரம் ஒதுக்கியிருக் கிறேன். ரிசர்ச் டெவலப் மென்ட், மார்க்கெட்டிங், பேக்கேஜிங், டிஜிட்டல் என அவர்கள் சம்பந்தப் பட்ட புத்தகங்களைப் படித்துவிட்டு, அதை எல்லோரும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும்படி பிரசன்டேஷன் செய்ய வேண்டும். ஊழியர்கள் அதிலிருந்து கற்றுக் கொண்டதை எப்படி நம் நிறுவனத்தில் ஈடுபடுத்தி மாற்றங்களைக் கொண்டு வரலாம் என விவாதிப்போம். இது போன்ற முயற்சிகள்தான் நிறுவனத்தைத் தொடர்ந்து துடிப்புடன் வைத்திருக்கும். இதைத்தான் ‘Invest yourself programme’ என்பார்கள். இதன்மூலம் ஊழியர்களுக்குத் தேவையான அறிவையும் அனுபவத்தையும் குறுகிய காலத்திலேயே கொண்டு வர முடியும்!