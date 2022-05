Published: 18 May 2022 8 AM Updated: 18 May 2022 8 AM

வாடகைக்கு குடியிருப்பவர்களே, வீட்டின் உரிமையாளர்களே; இந்தச் சட்டம் எல்லாம் உங்களுக்குத் தெரியுமா?