சிறு குறு நிறுவனங்கள் விரைவில் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு தயாராக வேண்டும்... ஏன்?

20 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் (Each and every transaction) நொடிப்பொழுதில் வாடிக்கையாளர் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. டிஜிட்டல் முறைக்கு வங்கிகள் மாறியதாலேயே இது சாத்தியமாகியுள்ளது. ஆனால், சிறு வணிகத்தைப் பொறுத்தவரை அதன் உரிமையாளரைக் கேட்காமல் எந்தத் தகவலும் பெற முடியாது. பொறுப்புகள் அனைத்தையும் ஒருவரே சுமக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால் சரக்கிருப்பு (Stock in hand), காலாவதித் தேதி (Expiry date) அறியாதிருத்தல் போன்ற நடைமுறைச் சிக்கல்களால் நஷ்டம் (Loss) ஏற்படுகிறது. உரிமையாளர் டிஜிட்டல் முறையில் பொருள்களை அட்டவணைப்படுத்துவதால் அவற்றைக் கண்காணிப்பதற்கும் நஷ்டத்தைத் தவிர்ப்பதற்கும் எளிதாக இருக்கும்.