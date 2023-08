Published: Just Now Updated: Just Now

Prince Jewellery: 'சிறந்த ப்ரைடல் ஹெரிடேஜ் போல்கி ஜுவல்லரி 2023' விருதைப் பெற்ற பிரின்ஸ் ஜூவல்லரி!

இந்திய நகைத் துறையின் ஆஸ்கர் விருதாகக் கருதப்படும் இந்த மதிப்புமிக்க 'சிறந்த ப்ரைடல் ஹெரிடேஜ் போல்கி ஜுவல்லரி' விருதை வென்றது பிரின்ஸ் ஜூவல்லரி.

News திரு.பிரின்சன் ஜோஸ், ஜோசப் பிரின்ஸ், திரு. ஆண்டனி பிரின்ஸ்