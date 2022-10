அப்கோடெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்! (BSE Code: 523694 NSE Symbol: APCOTEXIND)

இந்த நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யும் லேட்டக் ஸானது காகிதம் மற்றும் காகிதத்தால் ஆன போர்டுகளில் மீது பூசவும் கார்ப்பெட்டு களின் அடிப்பகுதியாக வைப்பதற்கும், டயர் கார்ட் டிப்பிங்குக்கும் ஏனைய கட்டுமானங்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் அதிக வகையிலான எமல்ஷன் பாலிமர்களை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்யும் நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது. இந்த நிறுவனத்தின் அதிநவீன உற்பத்தி மையங்கள் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள டலோஜா (மும்பைக்கு 50 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மற்றும் ஜே.என்.பி.டி துறைமுகத்துக்கு 35 கிலோ மீட்டர் தொலை விலும் உள்ள இடம்) எனும் இடத்திலும், குஜராத்தில் உள்ள வலியா (தஹிஜ் மற்றும் கண்ட்லா துறைமுகத்துக்கு அருகில்) எனும் இடத்திலும் இருக்கிறது.



வாடிக்கையாளர்களின் மாறிவரும் தேவைகளுக்கேற்ப தயாரிப்பு களையும் அவற்றின் தரத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளும் அளவுக்கான உற்பத்தி வசதியுள்ள டெக்னாலஜியை சிறந்த முறையில் தொடர்ந்து மாற்றி அமைத்துக்கொண்டுள்ளது இந்த நிறுவனம்.



நவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஆராய்ச்சியகத்தில் பயன்படுத்தப் படும் பகுப்பாய்வு கருவிகள், சிறந்த கருவிகளைக் கொண்ட பைலட் பிளான்ட்டுகள் (முன்னோட்டம் பார்ப்பதற்கேற்ற சிறிய அளவிலான உற்பத்தி வசதி) மற்றும் இந்தத் துறையில் செயல்பட்டுவரும் பெருநிறுவனங்களுடன் தொழில்நுட்ப ரீதியாகத் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பது போன்றவை இந்த நிறுவனத்தை சிறப்பாக செயல்படுவதற்கான காரணிகளாக இருக்கின்றன.



இந்த நிறுவனம் தன்னுடைய தயாரிப்புகள் சார்ந்த ஆராய்சிகளை செய்துகொள்வதற்காகச் சொந்தமாக ஒரு ஆராய்ச்சி மையத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஆராய்ச்சி மையமானது இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சித் துறையின் (Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), Ministry of Science and Technology, Government of India) அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளது. இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் தற்சமயம் (செப்டம்பர் 2022 இறுதி நிலவரப்படி) 47 பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.