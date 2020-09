எப்படி மீண்டெழுந்தது பங்குச் சந்தை... இனி மீண்டும் உயருமா, இறங்குமா?

மே 4-ம் தேதி டவ் ஜோன்ஸ் என்ற அமெரிக்க பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் 23,350-க்கு அருகில் இருந்தது. பிப்ரவரி மாத உச்சமான 29,350-ல் இருந்து 6,000 புள்ளிகள் சரிவு. கிட்டத்தட்ட 20% வீழ்ச்சி.

எப்போதும் நம்பிக்கையோடு பேசும் 90 வயது பஃபெட், அவரது நிறுவனத்தில் 137 பில்லியன் டாலர் அளவுக்குப் பணம் இருக்கிறது என்றும், ஆனால் எதில் முதலீடு செய்வது என்று தெரியவில்லை என்றும் கூறினார். இப்போது பங்கு விலைகள் குறைவாகத் தெரியவில்லை எனும் பொருள்பட ``We did not see anything attractive” என்றார். மேலும், குறையலாம் என்பது அவரது கணிப்பாக இருந்தது.