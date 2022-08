பங்குச் சந்தையின் போக்கில் லாபம் ஈட்டும் மொமென்டம் ஃபண்ட்..!

பங்கின் விலைப்போக்கு...



பரந்த பங்குச் சந்தை குறியீடுகளைவிட ஒரு நிறுவனப் பங்கானது அதன் போக்கில் (Trend) நன்றாகச் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும். அதன் போக்கு உடைக்கப்படும்போதுதான் பங்கு விலைப்போக்கு மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும். அதுவரை அதன் செயல்திறன் சிறப்பாகத் தொடரும். இது மொமென்டம் (Momentum) அடிப்படையிலான முதலீட்டு அணுகு முறையின் அடிப்படைக் கொள்கை ஆகும்.



மொமென்டத்தைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்கள், பங்கின் விலை ஏற்றப் போக்கில் (Uptrend) இருந்தால், நீண்ட கால முதலீட்டுக்குப் பங்குகளை வாங்குகிறார்கள். இதுவே பங்கின் விலைப் போக்கு இறக்கத்தில் (Downtrend) இருந்தால் பங்குகளை விற்று (Short Selling or Selling Shares) வாங்குகிறார்கள். அதாவது, ஒரு பங்கின் விலை ‘அப்டிரென்ட் மொமென்ட’த்தில் இருக்கிறது எனில், அதன் விலை உயர்ந்து வருகிறது என்று அர்த்தம். அதுவே பங்கின் விலை ‘டவுன்டிரென்ட் மொமென்ட’த்தில் இருக்கிறது எனில், விலை சீராக இறங்கி வருகிறது என்று அர்த்தம். இந்த ‘அப்டிரென்ட்’ மற்றும் ‘டவுன்டிரெட்ன்ட்’ இரு நிலைகளிலும் அனுபவம் மிக்க முதலீட் டாளர்கள் லாபம் ஈட்ட முடியும்; ஈட்டியும் வருகிறார்கள்.



பங்குச் சந்தையில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஒரு பழமொழியைச் சொல்வார்கள். அது ‘சந்தை யின் போக்கு உங்கள் நண்பன், அது கடைசியில் வளையும் நிலை தவிர’ (‘Trend is your friend except at the end where it bends’). இதைப் புரிந்து அறிந்து செயல்படும் முதலீட்டாளர்கள் பங்குச் சந்தை சார்ந்த முதலீடுகளில் (நிறுவனப் பங்குகள் மற்றும் பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்) நல்ல லாபம் ஈட்டி வருகிறார்கள். இது மொமென்டம் சார்ந்த முதலீட்டு அணுகு முறைக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்.



அதிக வருவாயை உருவாக்கும் மொமென்டம் உத்தியின் திறனை, பங்குச் சந்தை நிபுணர் யூஜின் ஃபாமா (Eugene Fama) விவரித்து சொல்லியிருக்கிறார். மொமென்டம் உத்தி மூலம் பங்கு முதலீட்டில் அதிக வருமானத்தைப் பெற முதலீட்டாளர்கள் ஆரம்பத்தில் பங்கு விலைகளை பாதிக்கும் செய்தி களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருப்பதாகும். செய்திகளின் தாக்கம் பெரும்பாலும் பங்குகளில் விலைகளில் உடனடியாக பிரதிபலிப்பதில்லை. படிப்படியாகதான் வெளிப்படுத்துகின்றன. அதற்கேற்ப முதலீட்டாளர்கள் அவசரப்படாமல் நிதானமாகச் செயல் படுவது அவசியமாகும்.