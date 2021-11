ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் பங்குகள்... இனியும் முதலீடு செய்யலாமா?

ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் (Aarthi Industries)



பென்சைனை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப் படும் இந்த நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் விவசாயம், பார்மா, எரிபொருள் போன்ற துறைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சென்ற நிதியாண்டில் இந்த நிறுவனத்தின் வருமானம், அதற்கு முந்திய ஆண்டைக்காட்டிலும் 9% அதிகரித்து, 687 மில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது. அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 90-க்கும் மேற்பட்ட புதிய பொருள்களை அறிமுகப்படுத்த இருப்பதாக இந்த நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.



ஆல்கைல் அமைன்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் (Alkyl Amines Chemicals Ltd)



பார்மா மற்றும் அக்ரோ கெமிக்கல்களைத் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான அமைன்ஸ்களை உற்பத்தி செய்து தரும் இந்த நிறுவனத்துக்கு மிகப் பெரிய அளவுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சென்ற நிதியாண்டில், இந்த நிறுவனத்தின் வருமானம் 25% அதிகரித்து, 12.5 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் பங்கு விலை, கடந்த ஒரு வருடத்தில் 200% ஏற்றத்தைச் சந்தித்துள்ளது.



வினதி ஆர்கானிக்ஸ் (Vinati Organics)



இந்த நிறுவனம் இடைநிலை வேதிப்பொருள்கள் மற்றும் மானோமர் எனப்படும் வேதிச் சேர்மங்களைத் தயாரிப்பதில் முன்னணியில் இருக்கிறது. உலகச் சந்தையில் 65 சதவிகிதமும், உள்நாட்டுச் சந்தையில் 70 சதவிகிதமும் பங்கு வகிக்கிறது. கடந்த பத்து வருடங்களாக ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியானது 16 சதவிகிதமாக இருந்துவருவது முக்கியமான ஒன்று.



அதுல் (Atul)



70 வருடத்துக்கும் மேலான பழைமையான இந்த நிறுவனம், வாசனை, நிறமிகள், பயிர் காப்பான்களில் பயன்படுத்தப் படும் வேதிப்பொருள்கள், பார்மா மற்றும் பாலிமர் ஆகிய வற்றைத் தயாரித்து வருகிறது. இதன் எபிட்டா மார்ஜின் 24% என்ற அளவில் தொடர்ந்து இருக்கிறது.



காலக்ஸி சர்ஃப்பெக்டன்ட்ஸ் (Galaxy Surfactants Ltd)



நுகர்வோர் பொருள்களுக்குத் தேவையான ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல் பொருள்களைத் தயாரிக்கும் இந்த நிறுவனம், 37 பேட்டன்ட் உரிமையைப் பெற்று, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்ளிட்ட நாடுகளில் வர்த்தகத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் வருமானம் 10-க்கும் மேற்பட்ட அதிவிரைவு நுகர்வோர் துறை சார்ந்ததாகவும், அதில் பெரும் பாலானவை எம்.என்.சி நிறுவனங்களிலிருந்து வரக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது.



ஃபைன் ஆர்கானிக்ஸ் (Fine Organics Industries Ltd)



உணவு, அழகு சாதனப் பொருள்கள், பெயின்ட், பார்மா, டெக்ஸ்டைல், ரப்பர் உள்ளிட்ட துறைகளில் இதன் பங்களிப்பு அவசியமாக இருக்கிறது. ஒன்பது வகையான பொருள்களுக்கு காப்புரிமைகளைப் பெற்று இந்திய அளவிலும், உலக அளவிலும் வர்த்தகத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது.



ஃபைனியோடெக்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் (Fineotex Chemical Ltd)



இந்தியாவில் ஜவுளி உற்பத்தி தொடர்பான ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் என்சைம் களைத் தயாரிப்பதில் இரண்டா வது மிகப் பெரிய நிறுவனமாக விளங்குகிறது. சுமார் 400-க்கும் மேற்பட்ட பொருள்களைத் தயாரித்து, 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. கடன் சுமை இல்லாத, விரிவாக்கம் செய்ய வாய்ப்புள்ள நிறுவனமாக விளங்குகிறது.