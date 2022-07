பங்குகள்... வாங்கலாம்... விற்கலாம்!

TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED (TATACONSUM)



வாங்கலாம்



07.07.2022 விலை: ரூ.754.85 (குளோஸிங் விலை)



700 – 705 லெவலில் நல்லதொரு சப்போர்ட்டைக் கொண்டுள்ள இந்தப் பங்கு 754 என்ற லெவலில் குளோஸாகியுள்ளது. ஒட்டு மொத்த சந்தையும் பாசிட்டிவ் வாக இருக்கும் பட்சத்தில் 768 வரையில் செல்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. இந்தப் பங்கை 745-க்கு மீண்டும் வந்தால் மட்டும் ஸ்டாப்லாஸாக 726 என்ற லெவலை வைத்துக்கொண்டு வாங்குவதற்கு கவனிக்கலாம். செய்திகள் நெகட்டிவ்வாக இருந்து சந்தையின் போக்கு இறங்கு முகமாக மாறினால், ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஸ்டாப் லாஸுடன் டிரேடர்கள் கட்டா யம் வெளியேற வேண்டும்.



Gujarat Gas Limited (NSE Symbol: GUJGASLTD)



வாங்கலாம்



07.07.2022 விலை: ரூ.456.35



405 என்ற லெவலில் சப்போர்ட் எடுத்து ஏற்றத்தைச் சந்தித்துவரும் இந்தப் பங்கானது மீண்டும் 444 என்ற லெவலுக்கு வந்துவிட்டு பின்னர் ஏறும்பட்சத்தில் 473 என்ற ஏற்றத்துக்கான டார்கெட்டுக்காக 429 என்ற ஸ்டிரிக்ட்டான ஸ்டாப்லாஸுடன் மட்டுமே ஹைரிஸ்க் டிரேடர்கள் இந்தப் பங்கை வாங்குவதற்குக் கவனிக்க வேண்டும்.



எச்சரிக்கை: வாராந்தர அளவில் டிரேடிங் செய்யும் டிரேடர்களுக்கான பகுதி இது. பங்குகளில் டிரேடிங் செய்வது மிக அதிக அளவிலான பண ரீதியான ரிஸ்க்கைக் கொண்டது. வாசகர்கள் வர்த்தகம் செய்வதற்குமுன் செபி பதிவு பெற்ற இன்வெஸ்ட்மென்ட் அட்வைஸரிடம் கலந்தாலோசித்த பின்னரே வர்த்தகம் செய்ய வேண்டும்.சரியான வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருந்து அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஸ்டாப் லாஸ்களுடன் மட்டுமே டிரேடிங் செய்ய வேண்டும்.

