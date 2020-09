இளைஞர்களை ஈர்க்கும் `டே டிரேடிங்'... முதலீட்டுக்கு முன் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய 4 கேள்விகள்!

என்.எஸ்.இ அகாடமி, பி.எஸ்.இ அகாடமி, என்.ஐ.எஸ்.எம், என்.ஐ.எஃப்.எம், என்.டி.ஏ (NSE Academy, BSE Academy, National Institute of Securities Market, National Institute of Financial Market, Nifty Trading Academy) போன்ற இந்திய நிறுவனங்களில் அல்லது எல்.எஸ்.இ (London School of economics) போன்ற அயல் நாட்டுக் கல்வி நிறுவனங்களில் சந்தையைக் கற்றுத் தேர்ந்தவர்கள் இந்த புரொஃபஷனல்ஸ். பெரிய வங்கிகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் முதலீட்டு நிறுவனங்களில் வேலைக்கு சேரும் இவர்களுக்கு அங்கும் நல்ல பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இவர்கள் வேலையில் ஈடுபடும்போதும், கூடவே நியமிக்கப்படும் வழிகாட்டி (Mentor) பெரிய தவறுகள் நேராவண்ணம் காக்கிறார். அதிவேகமான கம்ப்யூட்டர்கள், விரல் நுனியில் தகவல்கள் இவற்றுடன் செயல்படும் இவர்கள் கண்ணசைவில் கோடிகள் புரளுகின்றன. பெரிய அளவில் பணம் புரளுவதால், கமிஷன், கட்டணம் போன்றவற்றில் இவர்களுக்கு பலவிதமான சலுகைகள் கிடைத்து, லாபம் அதிகரிக்கிறது. நன்கு பயிற்சி பெற்றதால், இவர்களால் உணர்ச்சிக்கு அடிமையாகாமல் மூளையை உபயோகித்து ஜெயிக்க முடிகிறது. லாபம் வராவிட்டாலும், நஷ்டமே வந்தாலும் அன்றைய தின முடிவில் வர்த்தகத்தை அமைதியாக முடித்துச் செல்லும் ஒழுக்கம் கற்றவர்கள்.