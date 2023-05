Published: 31 May 2023 3 PM Updated: 31 May 2023 3 PM

அடையாறில் துவங்கப்பட்ட 'சிலை' நிறுவனத்தின் புதிய விற்பனைக் கூடம்; பிரபலங்கள் பங்கேற்பு!

தமிழகத்தின் முக்கியக் கலையான சிற்பக்கலையைக் காக்க எண்ணி, நம் கலாச்சாரத்தில் புதைந்துள்ள கலை அம்சங்களை மீட்டெடுக்கும் நோக்கத்தில் “சிலை” என்ற பெயரிலேயே 2019ம் ஆண்டு நிறுவனத்தைத் துவங்கினார்.

'சிலை' நிறுவன விற்பனைக் கூடத்தின் திறப்பு விழா