Published: 04 Jun 2023 8 AM Updated: 04 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

இந்தி நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி விவசாயம் சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனத்தில் முதலீடு...!

``கிஷான் கன்னெக்ட் மொபைல் ஆப் மும்பை, புனேயில் மட்டும் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் காய்கறிகள், பழங்களை விவசாயிகள் நேரடியாக விற்பனை செய்ய உதவுகிறது. ஷில்பா ஷெட்டி எங்களுடன் பிசினஸ் பார்ட்னராக இணைந்திருப்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளோம்" - விவேக் நிர்மல்

