இறந்தபோனவரின் வருமானத்துக்கு டாக்ஸ் ஃபைலிங் செய்வது ஏன் அவசியம்..?

என்னென்ன சேவைகள் கிடைக்கும்?



இப்படிப் பதிவு செய்துகொண்டவருக்கு கீழ்க்கண்ட வருமான வரிச் சேவைகள் அனுமதிக்கப்படும்.



இறந்துபோனவரின் வருமான வரிக் கணக்கில் தவறு இருப்பின் அதைத் திருத்தி, மீண்டும் வருமான வரிக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யலாம்.



இறந்துபோனவரின் பெயரில் ஏற்கெனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வருமான வரிக் கணக்கின் தற்போதைய நிலை அறியலாம்.



இறந்துபோனவருக்கு, இறப்பதற்குமுன்பே கூடுதலாகக் கட்டிய வரியானது ஃரீபண்ட் செய்யப் பட்டிருந்தால், அதை வாரிசுதாரருக்குக் கிடைக்கச் செய்யலாம்.



இறந்துபோனவர் செலுத்திய வரிக்கும் படிவம் 26AS-ல் உள்ள வரிக்கும் வேறுபாடு இருந்தால், அதைச் சரிசெய்ய முடியும்.



வருமான வரித்துறையின் உதவி மேடை வேண்டுகோள் (Help desk request) முதலான சேவைகள் கிடைக்கும்.



இறந்துபோனவரின் வாரிசு பதிவு செய்யும் முறை...



1. Www.incometax.gov.in என்ற வருமானவரித்துறை வலை தளத்தில் (LOGIN) நுழைய வேண்டும். உள்நுழைந்தபின் ‘My Account’ என்கிற மெனுவுக்குள் செல்லுங்கள். இது இந்தப் பக்கத்தின் இடதுபக்க உச்சியில் உள்ளது. இந்த மெனுவில் ‘Register as Representative’ என்பதை க்ளிக் செய்யுங்கள்.



2. ‘Request Type’ என்பதில் ‘New Request’ என்பதைத் தேர்வு செய்யுங்கள். அதில் ‘Category to Register’ என்பதில், ‘Deceased’ என்பதைத் தேர்வு செய்து, ‘Proceed’ என்பதை க்ளிக் செய்யுங்கள், இதில்தான், இறந்துபோனவரின் குடும்ப பெயர் (Surname), நடுப்பெயர் (Middle Name), முதல் பெயர் (First Name) ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டு, வாரிசுதாரரின் வங்கிக் கணக்கு விவரம் முதலானவற்றை உள்ளிட வேண்டும்.



3. மேற்கண்டவற்றை உள்ளிட்ட பின் ‘Submit’ என்பதை ‘க்ளிக்’ செய்யுங்கள். அவ்வாறு ‘க்ளிக்’ செய்தபின், ‘success’ என்ற மெசேஜ் வரும். இந்த மெசேஜ்தான் நீங்கள் பதிவு செய்ததை உறுதிப்படுத்தும் சான்றாகும்.



கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்...



Www.incometax.gov.in என்கிற ஹைபர்லிங்கில் (Hyperlink) இறப்புச் சான்று, வாரிசுச் சான்று, இறந்து போனவரின் பான் கார்டு, வாரிசுச் சான்றில் கண்டுள்ள வாரிசுதாரரின் பான் கார்டு முதலான ஆவணங்களை இணைக்கவும்.



இந்த ஆவணங்களை முறையாக இணைத்து முடித்தால்தான், இறந்துபோனவருக்கான டாக்ஸ் ஃபைலிங் செய்ய முடியும். அதாவது, வழக்கமான படிவத்தில் வழக்கமான நடைமுறைப்படி ஃபைலிங் செய்யலாம்.



எவ்வளவு காலத்துக்கு வரிக் கணக்கு தாக்கல்..?



இறந்துபோனவரின் இறந்த தேதிக்கும் சம்பளம் / பென்ஷன் ரெமுனரேஷன் (Remuneration) முதலானவை உண்டு. எனவே, ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் இறந்து போன தேதி வரை இறந்துபோனவருக்குக் கிடைத்துள்ள வருமானத்துக்கு வரிக் கணக்குத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.



உதாரணமாக, ஒருவர் 2021, பிப்ரவரி 20-ம் தேதி அன்று இறந்துபோயிருந்தால், 01.04.2020 முதல் 20.02.2021 வரைக்குமான வருமானத்துக்கு டாக்ஸ் ஃபைலிங் செய்ய வேண்டும்.



வாழ்நாள் நிலுவை...



இறந்துபோனவருக்கு அவர் இறந்த தேதிக்குப் பிறகும்கூட அவரது சம்பளம், லாபப் பங்கு, பென்ஷன், கிராஜுவிட்டி பென்ஷன், கம்யூடேஷன், விடுப்பு சம்பளம் முதலான பல்வேறு பணப்பயன் தாமதமாக கிடைத்திருக்கலாம். இதைப் பெறுகிற வாரிசுதாரர் அந்தத் தொகைக்குரிய வரியைச் செலுத்தி வரிக் கணக்குத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மேற்கண்ட வற்றுள் இறந்துபோனவருக்கு என்ன வரிச் சலுகை கிடைக்குமோ, அதே சலுகை வாரிசுகளுக்கும் கிடைக்கும்.



இறந்துபோனவர் வரி கட்ட வேண்டியிருந்தால், அவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு நோட்டீஸும் அனுப்பப்படலாம். எனவே, இந்த விஷயத்தில் வாரிசுதாரர்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருப்பது நல்லது!