ஆன்லைன் விற்பனையில் பணம் பெறும் வழிகள்...! நிவேதா முரளிதரன் எழுதும் ஆன்லைன் பிசினஸ் தொடர்!

ஆன்லைன் விற்பனைக்கு உதவ தற்போது நிறைய `பேமென்ட் கேட்வே’ செயலிகள் வந்துவிட்டன. இன்ஸ்டாமோஜோ (Instamojo), பேயுமணி (PayUMoney), காஸ்மோஃபீட் (Cosmofeed) போன்ற பேமென்ட் கேட்வே-களை நாம் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

