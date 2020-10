`போராடினால் ஒரு பொற்காலம் உண்டு!' - ஓப்ரா வின்ஃப்ரேவின் வாழ்க்கை சொல்வது என்ன?

1985-ம் ஆண்டு, வின்ஃப்ரேயை தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பார்த்த குயின்ஸி ஜோன்ஸ், இயக்குநர் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்குடன் இணைந்து தயாரிக்கும் தனது படத்துக்கு ஏற்ற நடிகையாக இவர் இருப்பார் என நினைத்தார். அந்தப் படம் ஆலிஸ் வாக்கரின் நாவலான `தி கலர் பர்பிள்’-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். அதுவரை அவருடைய நடிப்பு அனுபவம் என்பது 1978-ம் ஆண்டு ஆஃப்ரிகன் அமெரிக்கன் தியேட்டர் ஃபெஸ்டிவலின்போது அவர் மட்டும் பங்கேற்று நடித்த (one woman show) `தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் ப்ளாக் விமென் த்ரூ ட்ராமா & சாங்க்’ (The history of black women through drama and song) என்கிற நாடகங்கள் மட்டும்தான்.