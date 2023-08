Published: 03 Aug 2023 11 AM Updated: 03 Aug 2023 11 AM

UPSC: மாதம் ரூ.7500 ஊக்கத்தொகை; யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? பெறுவது எப்படி?

செப்டம்பர் 10 அன்று மதிப்பீட்டுத் தேர்வு நடைபெற இருக்கிறது. அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 1000 மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.7500 வீதம் பத்து மாதங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.