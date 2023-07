Published: Just Now Updated: Just Now

`கடந்த UPSC தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள் 50 சதிவிகிதம் பேர் படித்த படிப்பு!' - நந்தகுமார் IRS

இதற்கு பொறியியல் பட்டபடிப்புகள் தான் முக்கியமாகத் தேவைப்படும் என பலர் தவறாக புரிந்துவைத்திருக்கிறார்கள்.